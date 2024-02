Pamela Franco confió ciegamente en Cueva: "Le creía cuando me decía que no estaba con su esposa"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una entrevista explosiva en el programa 'Mande Quien Mande', Pamela Franco finalmente decidió romper su silencio y contar toda la verdad sobre su relación con Christian Cueva. La cumbiambera confesó haber confiado ciegamente en el futbolista cuando este le aseguró que ya no estaba con su esposa, Pamela López, y reveló detalles sorprendentes sobre su romance clandestino.

Pamela Franco tuvo una relación con Cueva

A pesar de las pruebas en su contra, Pamela Franco inicialmente negó tener una relación con Christian Cueva y afirmó que solo lo conocía como cualquier peruano famoso. Sin embargo, durante su intervención en 'Mande Quien Mande', admitió haber mantenido un amorío con el futbolista desde el año 2018, creyendo en sus palabras a pesar de que este ya mantenía una relación sólida con Pamela López y tenía hijos con ella.

Relación tóxica y llena de mentiras

Pamela Franco describió la relación con Christian Cueva como algo tóxico y dañino, caracterizado por idas y vueltas constantes. Afirmó que, aunque trató de desaparecer y alejarse de él, este siempre buscaba la manera de encontrarla, lo que la llevó a sentirse atrapada en una situación confusa y dolorosa.

"Era algo tóxico, algo dañino, algo de idas y vueltas", dijo. "Me alejé mil veces, he cambiado de número de domicilio, se averiguaba. Era una situación que no entendía, porque nunca he estado atrás de él para forzar algo, sino que él era el que siempre estaba ahí", agregó.

Sentimientos confundidos

La cantante reveló que mezcló sus sentimientos en este romance clandestino, lo que la llevó a creer todas las versiones de Christian Cueva, a pesar de sus mentiras evidentes. Reconoció sentirse ilusionada y confundida, lo que contribuyó a su error en creer en las falsas promesas del futbolista.

"Ya se habían involucrado (sentimientos). No sé, se podría decir que yo me sentía ilusionada y yo sola creía o no creía y estaba arriba y abajo y estaba pasando un mal momento y entonces me equivoque", acotó.

La vergüenza de ser la segunda opción

Pamela Franco expresó su vergüenza al darse cuenta de que no era la única involucrada en una relación con Christian Cueva, a pesar de que este estaba casado. Se sintió aliviada al liberarse de esta carga que había llevado durante años y decidió compartir su historia para poner fin a las mentiras y el engaño.

" En ese momento creí en las cosas que me dijo él (que estaba separado) , pero luego me di cuenta de que no era la única, sino era la segunda, la tercera y hasta la cuarta. Sentía una vergüenza que se supiera todo, pero ya salió y me siento liberada de esta carga que he llevado por muchos años", comentó Pamela Franco.

Las confesiones de Pamela Franco han generado revuelo entre la gente. Todos están ansiosos por escuchar lo que tiene que decir Christian Cueva al respecto, ya que hasta ahora no ha dado ninguna declaración oficial.