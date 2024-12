¡No va más! Grupo 5 EXPULSÓ a Thony Valencia tras grave DENUNCIA: "Exigimos que aclare estos temas"

El Grupo 5 decidió pronunciarse respecto a una reciente controversia, la cual involucra a uno de sus integrantes. Luego de una reciente denuncia contra Thony Valencia, la agrupación musical optó por separarlo de sus filas, exhortándolo a que regularice y aclare los inconvenientes, mismos que podrían afectar la imagen de la orquesta.

Tras ser acusado de no querer reconocer como hijo a un bebé de dos meses, Valencia ha sido expuesto a todo tipo de críticas, las cuales llegaron a los oídos de los integrantes y líderes del grupo. Por ello, Andy, Christian y Elmer 'Chico' Yaipén decidieron emitir un pronunciamiento, el cual fue compartido a través de un video en sus cuentas oficiales.

Por su parte, Andy resaltó que este tipo de circunstancias podrían dañar la buena reputación del equipo, Además, aseguró que esta noticia los tomó por sorpresa, y que no estaban enterados de este asunto, No obstante, respaldó a 'Chico', reiterando la necesidad de que Thony "arregle todo este problema" por que podría generar una "mala imagen" para el grupo.

Durante la más reciente edición de Magaly TV La Firme, la joven Laura Zurita denunció públicamente al cantante por presuntamente no querer responsabilizarse de su hijo. Pese a que se sometió a una prueba de ADN, cuyos resultados aún no se conocen, la mujer indica que se ha mostrado indiferente al menor de dos meses.

"Él indica que lo quiere mantener en reserva por respeto. Pero el respeto se perdió hace mucho, cuando me mandaba insultos y me decía que solo tenía dos hijos, pero el mío de quién será, para él no era nadie", mencionó Zurita.