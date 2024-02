Pamela Franco y su noble consejo a todos los infieles del Perú tras fallida relación con Christian Cueva

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco reveló EN VIVO que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva, pese a que este tenía un compromiso con la madre de sus hijos. En ese sentido, la cantante decidió hacer un mea culpa y enviar un noble y sabio consejo a todos los infieles del Perú ¿Qué dijo?

Para todos los infieles

Durante su presentación en el programa 'Mande Quien Mande', la cumbiambera inició pidiéndole disculpas a Pamela López, esposa de Christian Cueva, quien se encargó de difundir todas las pruebas que confirmaban un vínculo extramatrimonial entre Franco y el futbolista peruano.

"Quiero pedirle perdón a la señora, también a su familia y a la mía que no sabía de esto. Es algo que me avergüenza, no me llena de orgullo", declaró la exintegrante de Alma Bella.

Enseguida, la conductora del magazine, María Copello, le pidió a la artista que haga una reflexión a raíz de todo lo suscitado, pero que especialmente envíe un consejo a aquellas personas que en la actualidad se encuentran viviendo un episodio similar, es decir, le son infieles a sus parejas.

Según palabras de Franco, una situación de infidelidad no trae nada bueno a la vida de una persona debido a que no tiene un buen final y solo genera sufrimiento para todos aquellos que se ven involucrados.

"No trae nada bueno. No tiene un buen final, solo trae sufrimiento para todas las partes. Es mejor decir no es su momento. Así de simple. Evitarse tantos problemas, evitarse tantas lágrimas, daño, es lo mejor", aclaró la cumbiambera.

Pide una nueva oportunidad

Finalmente, la cantante de cumbia pidió a todo su público una nueva oportunidad para continuar trabajando con su orquesta, demostrar que no es una mala persona y sobre todo aprender de sus errores.

"También quisiera que me den la oportunidad de que me dejen seguir, para poder seguir trabajando y demostrar que no soy una mala persona", agregó Franco Viera durante su entrevista.

Tal y como confesó la conductora de 'Consume Perú', ella y el volante nacional iniciaron su relación sentimental durante el año 2018, luego de conocerse en una reunión a la que asistieron conocidos de ambas personajes.

