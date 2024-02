Pamela López encaró a Chris Soifer por meterse con Christian Cueva: "No me dio la cara"

Christian Cueva está pasando momentos complicados después que se revele que tuvo un amorío con Pamela Franco. Sin embargo, también habría tenido 'affaires' con Rosangela Espinoza y Chris Soifer, por lo que Pamela López intentó hablar con esta última pero fue en vano.

Hace aproximadamente una semana, Magaly dijo que no expondría pruebas de una relación entre el popular 'Aladino' y la hermana de Michelle Soifer, pero debido a que Cueva negó todo, se vio en la obligación de desenmascararlo con pruebas en mano.

En los chats, Pamela López asegura que Cueva le confirmó que se vio con la exparticipante de 'Bienvenida la tarde'. Inclusive, dice que se hospedaron en un AirBnB y que su 'chofer alcahuete' llevó a la modelo al estacionamiento de una concentración para que tuvieran un encuentro clandestino.

La aún esposa de Christian Cueva conversó con 'Magaly TV, la firme' y confirmó que intentó comunicarse con la hermana para recibir explicaciones sobre su vinculación con su esposo, pero no obtuvo respuesta alguna.

"Recuerdo también haberle escrito a la tipa esa pero nunca tuve respuesta, solo me bloqueó y no me dio la cara... le escribí al exnovio, Jeicy, y él me contó algunas cosas que encontró en un teléfono de ella. Eso me contó y yo perdoné por amor y cuando decidimos empezar todo de cero", dijo la madre de los hijos de Cuevita.