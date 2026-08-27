Hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug publica foto de misteriosa mujer y le dedica romántico mensaje

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug volvió a estar en el centro de las miradas luego de publicar una foto junto a una misteriosa joven. La publicación despertó la curiosidad de la gente, más aún cuando Adriano Farfán se mandó con un mensaje bastante romántico que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Adriano Farfán publica foto de misteriosa joven

Con 18 años, Adriano Farfán continúa ganando notoriedad tanto en las redes sociales como en el ámbito profesional. El hijo mayor de Jefferson Farfán y Melissa Klug ha venido mostrando parte de su día a día y sus nuevos proyectos, pero esta vez una publicación personal terminó despertando la curiosidad de sus seguidores

El joven deportista compartió en su cuenta de TikTok una serie de fotografías en las que repasó distintos recuerdos familiares. Entre las imágenes apareció Melissa Klug durante su juventud, sosteniendo a Adriano cuando todavía era un bebé.

Sin embargo, fue la tercera fotografía la que rápidamente concentró la atención de los usuarios. En ella aparece Hillary Meza, una joven influencer de 18 años, en lo que aparentemente sería una habitación.

La publicación tomó todavía más fuerza por la interacción entre ambos. Hillary Meza dejó el mensaje "Te adoro", mientras que Adriano Farfán respondió públicamente con un cariñoso "Mi reina", acompañado de un emoji de corazón. Y claro, en redes sociales el detalle no pasó desapercibido.

¿Quién es la joven de la foto de Adriano Farfán?

Tras la publicación, varios usuarios comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre Adriano Farfán y Hillary Meza.

A ello se suma un detalle que alimentó todavía más las versiones. Según la información difundida, Hillary Meza habría coincidido con el círculo cercano de Adriano, pues asistió al baby shower de Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug.

La presencia de la joven en una celebración familiar habría despertado aún más la curiosidad de los seguidores, quienes empezaron a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad.

A diferencia de Adriano Farfán, quien viene ganando terreno como jugador de pádel, Hillary Meza se movería en un mundo totalmente distinto: el modelaje.

Además, Hillary tampoco sería una desconocida para el ojo público. Hace un par de años, la joven estuvo en el radar de los reflectores al participar en el Miss Perú La Pre, certamen en el que representó a Huacho, su ciudad natal.

Así, el hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug volvió a generar comentarios tras publicar una foto de Hillary Meza y dedicarle el romántico. La interacción entre ambos ha alimentado los rumores de romance, aunque la publicación no confirma oficialmente una relación sentimental.