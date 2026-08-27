Patricio Parodi explica porque besó a una chica y coqueteó con otra en la misma fiesta: "Es mi vacilón"

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Patricio Parodi volvió a llamar la atención luego de las imágenes que protagonizó durante Cochinola, donde fue visto compartiendo y coqueteando con dos jóvenes durante la misma madrugada. Ante la repercusión que generaron estas escenas, el chico reality decidió contar cómo vivió la fiesta y explicó su postura frente a lo ocurrido.

¿Cómo la pasó Patricio en el evento?

Durante su conversación en el podcast 'La Manada', Parodi recordó que su llegada al festival no fue sencilla. La falta de señal dentro del recinto le impidió comunicarse con sus acompañantes y tampoco lograba ubicar el box que tenía reservado. Por ello, tuvo que recorrer diferentes zonas de Cochinola hasta reencontrarse con su grupo de amigos.

Según relató, llegó cuando la presentación de Nicky Jam estaba por terminar y pasó aproximadamente 20 minutos buscando el espacio asignado. Finalmente, un integrante de seguridad lo reconoció y le indicó dónde se encontraban sus conocidos. Una vez reunido con ellos, dejó atrás los inconvenientes iniciales y se concentró en disfrutar la celebración junto a sus amistades.

"Me demoré 20 minutos entre que voy, regreso... Caminé por todo Cochinola buscando la mesa, hasta que al final descubrí que estaba en un pedacito ahí. Uno de seguridad me reconoció y me dijo: 'Pato, tu box está acá, ahí están tus amigos'", explicó.

Patricio explica sus aventuras en el evento

La atención terminó centrada en las imágenes donde aparece cercano a dos jóvenes. Al respecto, Parodi explicó que cuando sale de fiesta intenta divertirse sin pensar constantemente en las cámaras. Asimismo, reconoció que puede sentirse atraído por una amiga y, si existe interés entre ambos, terminar besándola de manera espontánea.

"De repente pasan estas cosas, que estoy un poquito divertido, en mi vacilón, y si de repente siento una atracción por alguna amiga y me provoca besarla, me provoca", dijo entre bromas.

Por otro lado, el integrante de realities admitió que le incomoda que graben momentos de su vida privada y luego los compartan en redes sociales. Aun así, aseguró que esta situación no hará que deje de salir o disfrutar de actividades cotidianas, aunque procura ser cuidadoso cuando está en lugares públicos.

Finalmente, Parodi explicó que tampoco suele buscar un after cuando está disfrutando una fiesta. Si se encuentra cómodo con sus amigos, prefiere permanecer allí hasta el final de la noche. Con esta explicación, buscó poner en contexto las imágenes de Cochinola y restar dramatismo a una situación que rápidamente se convirtió en polémica.