Mónica Torres sufre doble pérdida en una semana y queda devastada: sus fans le envían mensajes de apoyo

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mónica Torres atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida luego de enfrentar dos pérdidas familiares en una misma semana. La actriz quedó devastada por el fallecimiento de su madre y, pocos días antes, también tuvo que despedirse de uno de sus queridos gatos, a quienes considera parte fundamental de su familia.

Mónica Torres pierde a dos miembros de su familia

La noticia sobre la muerte de su progenitora generó una inmediata ola de solidaridad entre sus seguidores. Las MoniLovers, club oficial de fans de la actriz, utilizaron sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje y hacerle sentir que no está sola mientras afronta este difícil momento personal.

Asimismo, varios seguidores de sus excompañeros de 'La Granja VIP' se sumaron a las muestras de cariño. Pamela López, Paul Michael y 'Cri Cri', integrantes del denominado 'Team Reales' durante el reality, compartieron el mensaje de las MoniLovers en sus respectivas plataformas, ampliando así el respaldo hacia la intérprete.

A este duro golpe se suma la reciente muerte de uno de sus gatos, ocurrida apenas unos días antes. Mónica Torres había compartido en redes sociales una fotografía en blanco y negro de su mascota para despedirla, dejando en evidencia el profundo cariño que sentía por el animal y el impacto que tuvo su partida.

La pérdida de su mascota resulta especialmente significativa para la actriz debido al lugar que sus animales ocupan en su vida. En anteriores ocasiones, Torres contó que sus gatos representan una de sus principales compañías, especialmente después de no haber podido convertirse en madre pese a varios intentos. Por ello, su vínculo con ellos trasciende el de una mascota.

Mónica Torres sufre doble pérdida familiar en una sola semana

De esta manera, Mónica Torres enfrenta días marcados por el dolor y la ausencia. La partida de su madre y la de su querido gato ocurrieron con muy poca diferencia, convirtiéndose en dos golpes emocionales difíciles de procesar al mismo tiempo. Frente a esta situación, sus seguidores han buscado acompañarla con mensajes de afecto, mientras la actriz intenta sobrellevar estas pérdidas.