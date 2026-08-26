Pamela Franco debuta como empresaria con negocio familiar y anuncia nuevo emprendimiento de belleza

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco sorprendió al revelar una faceta poco conocida lejos de los escenarios. La cantante decidió incursionar en el mundo empresarial con un negocio familiar ligado a sus raíces en Chimbote y, mientras continúa con su carrera artística, ya prepara un nuevo emprendimiento que estará relacionado con la belleza, el bienestar y la salud, lo cual la tiene muy emocionada.

El negocio familiar de Pamela Franco

Su primer proyecto empresarial está vinculado al rubro de los alimentos. Pamela Franco forma parte de Mi Asunción, un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de conservas, que comparte con su hermana Carla y su cuñado Lucho. De esta manera, la artista encontró una alternativa para generar ingresos más allá de la música.

La decisión de apostar por los negocios responde también a una preocupación personal. Pamela asegura estar consiente que la actividad musical puede ser variable y que las presentaciones no siempre tienen la misma frecuencia. Por ello, decidió aprovechar esta etapa de su vida para construir nuevas fuentes de ingresos y pensar en una mayor estabilidad económica para su familia.

"La verdad, estoy agradecida con la música, que es la fuente de mis ingresos, pero sabes que en la música a veces no hay. Entonces decidí, ahora que uno es padre, invertir en el futuro", expresó en declaraciones para América Hoy.

Además, la cantante dio un paso importante para fortalecer la logística de su emprendimiento. Como parte de esta estrategia, adquirió un camión que permitirá facilitar el traslado y la distribución de las conservas. Así, el proyecto familiar busca ampliar sus posibilidades comerciales y llegar a más clientes sin depender únicamente de la producción.

Pamela lanzará otro negocio

Pamela Franco no piensa quedarse con el primer negocio. La artista también anunció que trabaja en la apertura de un nuevo establecimiento, esta vez enfocado en el rubro de la belleza, el bienestar y la salud. El proyecto ya tiene una fecha importante marcada en el calendario: su inauguración será el próximo 10 de septiembre.

"El 10 de septiembre voy a inaugurar un centro que es más para salud", contó muy emocionada al anunciar que está diversificando sus ingresos económicos.

Con este nuevo paso, Pamela Franco demuestra que sus planes van más allá de la música y que busca construir un futuro con distintas alternativas económicas. La cantante combina ahora su faceta artística con la empresarial, mientras apuesta por proyectos que le permitan crecer junto a su familia y abrirse camino en nuevos sectores.