Ana Paula lanza indirectas sobre matrimonio que irían dirigidas a Paolo Guerrero: "Ves boda y un futuro..."

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una serie de reflexiones sobre el amor, el compromiso y los planes de vida en pareja. Sus publicaciones despertaron especulaciones porque plantean el caso de una persona que desea construir un futuro junto a alguien que, aparentemente, no estaría dispuesta a hacerlo, y todo apuntaría a que se trataría de Paolo Guerrero.

¿Ana Paula exige matrimonio al 'Depredador'?

'Magaly TV, la firme' lanzó un reportaje donde analizaron estos mensajes y consideraron que podrían estar relacionados con la situación sentimental que la brasileña atravesaría con Paolo Guerrero. Aunque Ana Paula no mencionó directamente al futbolista, el contenido de sus publicaciones generó comentarios debido a las referencias al matrimonio, los compromisos y la dificultad de coincidir en los mismos proyectos.

Además, una de las reflexiones compartidas plantea la frustración de observar cómo otras parejas avanzan hacia el compromiso y el matrimonio, mientras la persona que amas prefiere dejar que el futuro llegue sin asumir una decisión concreta. Por ello, el programa interpretó que Consorte podría estar expresando una incomodidad relacionada con su propia relación.

"Y sigue pensando: si me ama, ¿por qué no quiere construir esto conmigo? (...) Miras a tus amigos y ves que se están comprometiendo, ves boda, hablas sobre el futuro, entonces intentas sacar el tema con él y él dice: 'Te quiero, pero ahora mismo no estoy pensando en eso, dejemos que suceda'" , compartió la garota.

La situación también fue comparada con la antigua relación de Guerrero y Alondra García Miró. Magaly Medina recordó que, durante aquel romance, también se habría hablado de esperar para llegar al altar. Sin embargo, la comparación fue presentada como una coincidencia y no como una confirmación de que ambas historias estén repitiéndose.

¿Paolo y Ana Paula nuevamente juntos?

Ana Paula publicó otra reflexión relacionada con perder a alguien y confiar en que llegará una persona que realmente quiera hacerla feliz. El mensaje permaneció poco tiempo en sus redes, pues posteriormente fue eliminado. Esto aumentó las especulaciones sobre el momento que estaría atravesando junto al padre de sus hijos.

Mientras tanto, otro detalle llamó la atención: Paolo Guerrero habría vuelto a mostrar fotografías que tenía archivadas junto a Ana Paula y sus hijos. Así, aunque ninguno ha confirmado una crisis, las señales compartidas en redes mantienen abierta la incertidumbre sobre el futuro de la pareja y alimentan las versiones de un posible distanciamiento.