Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: ¿Cómo se llamará el hijo de la pareja y cuándo nacerá?

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cada vez falta menos para que Paolo Guerrero se convierta en padre por cuarta vez. En febrero, Ana Paula Consorte puso fin a los rumores y confirmó que está embarazada del futbolista, a través de una publicación compartida en sus redes sociales. Magaly Medina reveló detalles sobre el futuro nieto de doña Peta.

¿Cómo se llamará el hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

El último miércoles 29 de marzo, la conductora del programa "Magaly Tv, La Firme" reveló detalles del estado de gestación de Ana Paula Consorte, esta información se obtuvo gracias a "fuentes confiables".

"Nos indican que Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte se convertirán en padres en los primeros días de abril, ahorita nomás. Ella ha viajado a Brasil para tener a su hijo. También nos han contado que el bebé se llamaría Paolo André", reveló.

Magaly Medina también reveló que el nombre se eligió en homenaje a Julio André Carrillo Quispe, hijo del 'Coyote' Rivera y sobrino del futbolista, quien falleció en marzo de 2019 tras ser arrastrado por un auto en movimiento producto de un asalto.

El romance de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

En agosto de 2022, existían rumores de un supuesto romance entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, esto tras la ruptura del popular 'Depredador' con la modelo Alondra García Miró. La noticia fue confirmada por la influencer brasileña durante una entrevista con el programa "Amor y fuego".

Periodistas del programa "Amor y fuego" le consultaron si fue la manzana de la discordia en la relación de Paolo Guerrero y Alondra García Miró, Ana Paula Consorte respondió: "Paolo es mi novio y no tengo nada que ver con su expareja", dejando en claro que el popular 'Depredador' es su actual pareja.

El embarazo de Ana Paula Consorte fue muy criticado

Los fanáticos de Paolo Guerrero criticaron el embarazo de Ana Paula Consorte, ya que aseguraban que fue muy rápido. Una usuaria de Instagram arremetió en una fotografía de la influencer brasileña: "Se embarazó rapidísimo, ya aseguró su futuro, la pensión. Se tuvo que decir y se dijo".

Ana Paula Consorte no se amilanó y respondió: "Ocúpate de tus propios asuntos, no me importa la gente como tú. Le encanta opinar sobre la vida de otras personas. La tuya debe ser una mi***".

Los 'Urracos' del programa "Magaly Tv, La Firme" se comunicaron por WhatsApp con Ana Paula Consorte para saber su opinión respecto a las críticas que recibía.

"Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia".