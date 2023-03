Magaly Medina se conmueve en su regreso a la televisión tras recordar la muerte de su padre

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina regresó a la televisión tras ausentarse dos días por la muerte de su padre, Luis Medina de Carpio. Al inicio del programa, la conductora de espectáculos agradeció las muestras de cariño de todos sus seguidores y, al hablar de su progenitor, estuvo al borde del llanto.

Así fue el regreso de Magaly Medina

En los primeros minutos del programa de espectáculos "Magaly TV, La Firme", la popular 'Urraca' agradeció, con voz entrecortada, el apoyo emocional e incondicional de todos sus televidentes, quienes le brindaron sus condolencias por el fallecimiento de su padre.

"Quiero agradecer el entender de mi público tras ausentarme estos días, debido al fallecimiento de mi papá", inició la popular 'Urraca'.

"Creo que las personas sabían, a través de los medios y las redes sociales, que mi papá no estaba muy bien a sus 93 años. Su cuerpo le pedía descanso y estas dos últimas semanas fueron agotadoras y estresantes".

Magaly agradeció a sus "enemigos" televisivos

La conductora del programa "Magaly TV, La Firme" sorprendió al agradecer, públicamente, a "aquellas personas con las que tengo diferencias, grandes o pequeñas, con las que ya no tengo amistad, o con las que ya no me relaciono".

"Me refiero a Juliana Oxenford, Andrea Llosa, Rodrigo González y Jessica Newton, con quienes todos saben que hemos mantenido diferencias, el camino nos ha separado. Sin embargo, agradezco a cada uno de los por sus palabras y sus abrazos", dijo.

El show debe continuar

Magaly Medina Vela aseguró que seguirá adelante como lo ha estado haciendo desde muy pequeña, ya que así se lo prometió a su padre, Luis Medina Carpio. "Así se lo prometí en su lecho de muerte, cuidar y proteger a cada uno de los integrantes de mi familia, y eso haré".

"Este trabajo era lo que hacía que mi padre se sintiera muy orgulloso de mí, así que aquí estaré y seguiré haciéndolo sentir el hombre más orgulloso del mundo, allá donde se encuentre", agregó.

"Seguiremos con el programa, el show debe continuar. Me debo a ustedes, con esto que elegí como carrera y profesión", finalizó su discurso, casi al borde del llanto.

El padre de Magaly Medina Vela, Luis Medina Carpio, falleció el miércoles 22 de abril. La popular 'Urraca' le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales. El policía en retiro dejó de existir a los 93 años, producto que se complicó su estado de salud.