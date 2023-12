Pedro Suárez-Vértiz: ¡Emotiva despedida! Sporting Cristal se pronunció tras muerte del cantante

La inesperada muerte de Pedro Suárez-Vértiz no solo conmovió al ambiente artístico sino a toda la comunidad de Sporting Cristal, club del cual el cantante de rock peruano se declaró hincha acérrimo. Al respecto, los rimenses se pronunciaron, dejando un conmovedor mensaje.

A través de sus redes sociales, el conjunto 'bajopontino' lamentó el sensible fallecimiento del artista peruano, quien en vida se declaró hincha acérrimo del los 'celestes'.

Como se sabe, Pedro Suárez-Vértiz nació en el Callao; sin embargo, siempre se mostró cercano a los colores de Sporting Cristal, destacando el buen juego de los 'celestes' durante la década de los noventa sobre todo porque en ese tiempo quedaron subcampeones en la Copa Libertadores.

En el año 2007, el artista peruano fue entrevistado por el fallecido periodista Daniel Peredo, a quien le confesó que, durante su juventud, simpatizó con el club Sporting Cristal debido a que le encantaba mucho el fútbol; sin embargo, prefirió al final solo ser fanático de la Selección Peruana.

"Fui alguna vez de Sporting Cristal. La música y el fútbol a mí me alocaba. Me encanta ver el fútbol, puedo ver fútbol horas y horas. Tengo un amor muy grande por el fútbol peruano, pero ya no lo veo, parece carrera de sacos", declaró el cantante hace algún tiempo.