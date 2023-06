"Perdí una mujer que vale la pena": Pepino arrepentido por el ampay con Malú de la Vega

¿Infidelidad? El cómico Kille González, conocido artísticamente como Pepino, quien es parte del elenco de "JB en ATV", se mostró preocupado y arrepentido por las consecuencias que trajo el ampay que le realizó el programa de 'Magaly TV: La Firme', con la exvedette, Malú de la Vega en una discoteca de San Juan de Lurigancho: ¡perdió a una gran mujer!

A través de una llamada telefónica el popular cómico se sinceró e indicó sentirse triste por perder una gran relación que tenía simplemente 'por un poco de placer' con otra mujer.

"Estaba en una relación con una mujer que vale la pena, lo perdí por ese ampay. Esa mujer me odia ahorita, no quiere estar conmigo, estoy cag***", comentó el humorista muy arrepentido por sus actos, dejando sorprendida a la conductora del programa de espectáculos.

Como se recuerda, el humorista Pepino fue ampayado por las cámaras del programa de Magaly Medina, cuando se encontraba muy bien acompañado de Malú de la Vega, e ingresando a una conocida discoteca de San Juan de Lurigancho donde estuvieron muy cariñosos y dándose muchos besos.

Luego de bastante tiempo en la discoteca, durante la madrugada deciden salir rumbo a la casa del cómico, donde pasaron la noche juntos, pues la exvedette salió de la casa en horas de la mañana siguiente.

Malú de la Vega es una exvedette originaria de Iquitos que llegó a la capital en búsqueda de tener un nombre dentro del mundo de la farándula local.

Su exuberante belleza logró llamar la atención de las cámaras a principios del año 2000 y fue convocada en distintos programas de espectáculos y en diversos diarios de la capital.

Por otro lado, la exvedette respondió ante las cámaras del programa de Magaly Medina que con Pepino son "amigos con derecho" y agregó que van saliendo desde hace un mes y no es reciente el acercamiento entre ellos. Además, expresó que le gusta mucho Pepino y hasta pensó en "casarse con él".

"Claro, ahí están las imágenes. Hace un mes que salimos, comemos, no es la primera vez. Sí hubo beso. No voy a negar lo innegable", manifestó e incluso indicó que el humorista le aseguró que se encontraba soltero y que no buscaba colgarse de su fama. "Mira Pepino... claro por qué no me estoy colgando, a mí me gusta Pepino y punto".