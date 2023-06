Pepino reveló por qué no aparece tanto en JB en ATV: "Mi prioridad no es el dinero"

El carismático Kille Gonzalez, más conocido como Pepino, ha logrado conquistar el corazón del público que sintoniza "JB en ATV", debido a que demostró en poco tiempo que posee un gran talento para la actuación humorística, a pesar de haber entrado como reemplazo de Dayanita.

Según el programa de Jorge Benavides, las apariciones de Pepino ya no son tan continuas como antes. Es por ello que el comediante ha aclarado la situación y revelado la razón detrás de su limitada participación.

El humorista reveló que, a causa de las dificultades y una infancia complicada, se vio obligado a buscar sustento en las calles desde una temprana edad.

Pepino también señaló durante una conversación con un medio local que sufrió de bullying en el colegio, ya que no tenía recursos económicos para adquirir unos zapatos.

"En quinto año (de primaria) estudié en sandalias. Primero, segundo, tercero estudiaba descalzo. La burla estaba por ahí. De pequeño no entiendes. En sexto, tenía un poquito de vergüenza de ir en sandalias o ir con el mismo uniforme del año pasado. Ya me iba quedando como Michael Jackson, más y más chiquito", agregó.

Pepino ha revelado que actualmente se encuentra realizando prácticas preprofesionales como profesor en un colegio de primaria, lo cual ha llevado a que su prioridad sea terminar su carrera antes que tener una mayor presencia en la televisión.

"Grabaré los miércoles, pero solo un capítulo, ya que los días miércoles se cruzan con mis prácticas preprofesionales. Estoy dedicado a dictar clases en un colegio de primaria, y mi prioridad no es el dinero. No quiero apresurarme", explicó.

Además, Pepino ha dejado en claro que el popular 'JB' comprende y respeta su decisión de enfocarse en concluir su carrera profesional.

Asimismo, el comediante enfatizó que su prioridad es adquirir experiencia académica y que su motivación va más allá del aspecto económico.

"Soy una persona muy libre y no lo hago por dinero. Si me siento bien, no importa si me pagan menos. Han entendido mi situación y me han brindado esa flexibilidad", finalizó.