'Poncho' Herrera no quiso formar parte de gira de RBD por "cuestiones de dinero", confirmó Apio Quijano

Mucho se ha especulado del porqué Alfonso 'Poncho' Herrera no se encontrará en la gira: "Soy Rebelde World Tour" que realizará la banda mexicana RBD. Sin embargo, Apio Quijano un integrante del programa de la 'Casa de los Famosos' dio a conocer el motivo: "cuestiones de dinero", mencionó.

En México es una sensación el programa nocturno 'La casa de los Famosos' (LCDLF) producido por Endemol, y es considerado como una nueva versión del espacio televisivo 'Gran Hermano'.

Apio Quijano, participante del reality, quien además fue exintegrante de la banda mexicana noventera 'Kabah' dio revelaciones sobre la razón de que Alfonso Herrera no haya sido incluido en la gira de RBD.

"Yo escuché que en Rebelde lo invitaron [Poncho Herrera], dijo 'va', pero pidió tal presupuesto, pero le dijeron 'no la verdad todavía no, la verdad' y él dijo 'no' ", afirmó a sus compañeros de cuarto de 'la casa'.