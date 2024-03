¡Impactante! Alondra García Miró revela cómo logró superar su ruptura con Paolo Guerrero

Alondra García Miró actualmente mantiene una sólida relación con un empresario español Francisco Alister Moreno, con quien se le ha visto en reiteradas oportunidades. Sin embargo, no olvidemos que, por muchos años, la influencer estuvo muy enamorada de Paolo Guerrero y hasta llegaron a comprometerse. Entre idas y venidas, la pareja anunció su ruptura definitiva y cada uno volteó la página.

En una reciente entrevista, la modelo no pudo evitar ser consultada sobre el vínculo que mantuvo con el 'Depredador', pues estuvieron juntos, aproximadamente, 7 años.

Durante su conversación con Milagros Leiva, Alondra García Miró recordó su romance con Paolo Guerrero y admitió que fue un momento muy difícil separarse del futbolista. Recordemos que la pareja se comprometió y muchos pensábamos que llegarían al altar, sin embargo, estos planes se esfumaron y, actualmente, cada uno se encuentra con diferente pareja.



Asimismo, habló sobre la época en que decidió mudarse con el futbolista a Brasil. Recordó que su padre no estaba de acuerdo con esa decisión y se molestó, pues fue bastante difícil estar lejos de su familia.

"Mudarse a otro país a veces no es tan fácil, estás lejos de tu familia, de tus amigos, pero yo igual siempre he sido bien independiente, me quedo con lo mejor de todo de todas las situaciones", agregó.

Por otro lado, habló con 'América Espectáculos' y, por primera vez, contó detalles de su relación con su novio español. Aseguró que está viviendo una etapa muy linda con su pareja.

"Estoy contenta, con el corazón súper contento, estoy pasando por una linda etapa de mi vida. Me siento completa, en general, feliz. Hay cosas que no tengo que esconder, no es un secreto, pero sí respeto la privacidad de mi pareja y eso me da tranquilidad. No soy una chica que está acostumbrada a hablar de sus temas privados, por eso prefiero mantenerlo allí, me da paz", manifestó.