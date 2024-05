¡Qué fuerte! Alejandra Baigorria afectada por polémicas imágenes de su madre con stripper: "Fue muy duro"

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, la madre de Alejandra Baigorria se vio envuelta en un escándalo por las imágenes que protagonizó, donde aparece bailando de manera sugerente con un stripper en la fiesta de Lucía de la Cruz.

Ante ello, la popular 'Rubia de Gamarra' fue consultada al respecto y aseguró que se siente afectada por esta polémica, sin embargo, no dudó en darle su completo respaldo a su progenitora.

Alejandra Baigorria se pronuncia

En una entrevista que ofreció para un conocido programa de espectáculos, Alejandra Baigorria fue consultada sobre las recientes imágenes que protagonizó su madre, Verónica Alcalá, y reveló que se ha sentido afectada por la serie de comentarios que ha recibido en redes sociales.

"No es algo que me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen. Mi madre es mi madre y mi padre es mi padre y son dos personas que me criaron ", dijo la modelo.

En ese sentido, mencionó que valora a su mamá porque le enseñó muchas cosas que hoy la hacen la mujer fuerte que es. "Hay muchas cosas atrás que la gente no sabe, pero yo aprendí muchas cosas de mi madre me hicieron ser fuerte como soy, yo la quiero muchísimo, pero bueno pues, qué se puede hacer", aseguró la exchica reality.

¿Qué pasó con la mamá de Alejandra Baigorria?

La fiesta organizada por la cantante criolla Lucía de la Cruz continúa causando reacciones en el ambiente artístico, y es que en uno de los videos aparece Verónica Alcalá, mamá de la chica reality Alejandra Baigorria.

Durante la celebración la madre de la empresaria se puso a bailar con uno de los strippers contratados. Varias de las tomas fueron censuradas por el programa de espectáculos debido a lo sugerente del baile.

tras ello, Deysi Araujo fue entrevistada por el programa de Magaly Medina sobre la presencia de Verónica Alcalá en la fiesta de Lucía de la Cruz y la pejirroja reveló que Alejandra Baigorria no la saludó por el Día de la Madre.

"Es chévere, buena onda, me cae super chévere, ya tengo una amiga más. Estaba un poquito nostálgica porque no la saludaron el Día de la Madre, su hija la pasó con su papá y no con ella", dijo la vedette.

Como se mencionó, Alejandra Baigorria se mostró muy afectada tras salir a la luz las imágenes de su madre bailando con un stripper. A pesar de ello, la empresaria le mostró su respaldo.