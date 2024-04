¡Bomba! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se reencontrarán: Modelo anuncia fecha de llegada a Argentina

En medio de toda la polémica desatada sobre su relación con Marcelo Tinelli, Milett Figueroa estaría cerca de volver a ver al afamado conductor de TV, tras anunciar su retorno a Argentina.

Como se mencionó, en las últimas semanas, mucho se especuló sobre una posible ruptura entre la modelo peruana y el presentador argentino, puesto que, según la prensa gaucha, las hijas de Tinelli no habrían dado el visto bueno a esta relación.

Ante estas habladurías, la exchica reality sorprendió a todos al anunciar que ya tiene fecha de regreso al país sudamericano. En medio de una entrevista con el programa 'Mande Quien Mande', Milett le contó a María Pía Copello que su viaje a Argentina está previsto para el 15 de abril.

"Yo vivo allá y de hecho tengo compromisos allá. Regreso y me encontró con él", fue lo que dijo Figueroa, quien aseguró estar muy contenta por los días que estuvo en Perú. "Me ha encantado estar acá, reencontrarme con mi familia, comer delicioso, pero tengo un proyecto de vida y la gente sabe que estoy viviendo allá", afirmó.

Tras la ola de especulaciones que ha estado haciendo la prensa argentina sobre una supuesta ruptura de Milett Figueroa con Marcelo Tinelli, la modelo aseguró que su relación es muy estable, pero que no pueden estar siempre juntos, ya que cada uno tiene sus propias actividades.