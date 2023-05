Camila Escribens a detractores: "Debemos ser más 'nice' porque todos somos Perú"

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023, se confesó en exclusiva para un medio local y mostró toda su emoción tras haberse hecho con la corona del conocido certamen de belleza organizado por Jessica Newton.

Escribens era una de las principales candidatas para ganar el título del certamen de belleza. A pesar de haber nacido en Perú, la modelo de 24 años vivió en California, Estados Unidos, durante varios años.

El sueño de su vida

La sucesora de Alessia Rovegno indica que no es la primera vez que desea representa al país; debido a que, por un problema de salud tuvo que retirarse del atletismo evitando su participación en los Juegos Olímpicos.

"Para mi Miss Perú es todo mi corazón, desde pequeña mi sueño siempre ha sido representar al Perú, primero en las Olimpiadas y ahora se me presentó esta oportunidad", manifestó.

Asimismo, Escribens afirma que se encuentra agradecida con todos los jurados y en especial con Jessica Newton, además de mandar reconocimiento a todas las personas que votaron por ella.

"Cuando conocí la plataforma del Miss Perú, que empodera a las mujeres, me quedé encantada [...] no saben cómo me siento, estoy feliz, emocionada, no tengo palabras para describir cómo me siento, pero sobre todo agradecida", dijo la modelo.

La tercera es la vencida

De igual manera, confirmó que esta es su tercera vez compitiendo en el concurso de belleza, sin embargo, ella confirma que cada vez que pisaba las pasarelas los nervios "estaban ahí".

"Yo quiero ser lo mejor de todo y creo que los nervios me nacen un poquito porque quiero transmitir que lo voy hacer. Estaba un poco nerviosa pero dejé todo en el escenario", comentó.

En esa línea, Camila les recomendó a las personas siempre luchar por sus sueños. La modelo aconseja el tocar puertas hasta que te digan "ok, entras".

"A la tercera va la vencida, nunca te debes rendir porque si realmente quieres algo en la vida, sigue tocan do esa puerta hasta que te digan 'ok, entras'. Para mí ha sido una experiencia maravillosa compitiendo tres veces, cada vez he aprendido cada cosa nueva y estoy muy agradecida", acotó.

La llaman 'Miss Reciclada'

La nueva reina fue consultada por las críticas que recibió de personas que la llaman 'Miss Reciclada', ella manifiesta que los peruanos debemos ser mas 'nice' (lindos) al momento de hacer ese tipo de comentarios.

"Lo respeto, pero creo que decir 'reciclada' es un poquito.... creo que cuando alguien tiene un sueño debe cumplirlo si realmente lo quiere y no sé, creo que debemos ser un poquito más 'nice' y comprender que todos somos Perú y y apoyarnos juntos para unirnos más", dijo.

Por otro lado, Escribens aseguró que tiene menos de un año para prepararse para el Miss Universo 2023 y dará todo lo que esté a su alcance para ganar.

"Lo voy a dar todo de mí porque de verdad tengo a Perú en mi corazón y lo quiero demostrar para todo el mundo", refirió.

Finalmente, la modelo reveló que nunca estuvo ajena a su cultura peruana y que Perú es "todo" para ella.

"He venido a Perú muchas veces para visitar a mi familia [...] Siempre estoy aquí y Perú para mí es 'everything' (todo). Allá también tenemos restaurantes peruanos entones he crecido con mi cultura toda la vida", concluyó

Cabe resaltar que Camila Escribens tiene una amplia experiencia en el mundo de las pasarelas, lo cual ayudará a que la actual Miss Perú 2023 se adapte rápido a los preparativos para la competencia internacional que se realizará el próximo año en el mes de enero.