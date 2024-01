Rebeca Escribens se conmueve tras superar batalla contra el cáncer: "La palabra mágica es prevención"

Hace unos días. Rebeca Escribens reveló hace algunas semanas que había sido diagnosticada con cáncer de piel, específicamente melanoma insitu, y ahora que ha superado esta difícil etapa en su vida, hizo una reflexión abierta en el espacio televisivo que conduce.

La presentadora de 'América Espectáculos' aseguró que tuvo mucho miedo porque sus padres fallecieron de la misma enfermedad pero en distintas condiciones. Rebeca contó que los médicos le encontraron un lugar maligno en la pierna y a raíz de eso le diagnosticaron cáncer de piel.

"A mí me detectaron un melanoma en la rodilla por eso me vieron con un parchecito, a raíz de esa publicación qué bueno que todos se hayan puesto las pilas para hacerse ver", comentó la popular 'Rebe' en referencia a su amiga Almendra Golmesky, quien ayer contó que estaba luchando contra un tipo de cáncer.

Asimismo, reveló que su familia, específicamente sus padres, habían fallecido por la misma enfermedad que le diagnosticaron a ella, no obstante, lejos de alarmar a las personas que la leen, hizo énfasis en que la mejor forma de afrontar el cáncer es con la prevención.

"Cómo no va dar miedo, te mueres de miedo, más aún cuando has perdido a tus papás también de esta misma enfermedad en condiciones distintas, y más aún cuando uno cuando pronuncia esta palabra dices 'dios mío me voy a morir', no, la palabra mágica es prevención", agregó.