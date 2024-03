¡Resolvía! Ezio Oliva confiesa que Karen Schwarz pagaba la cuenta: "Me pasaba la tarjeta por debajo de la mesa"

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ezio Oliva sorprendió a todos sus seguidores al contar que, cuando empezó a salir con Karen Schwarz, por un tiempo, ella se encargó de pagar la cuenta en cada cita que tenían. El artista explicó que atravesó por una crisis económica, que no le permitía seguir conquistando a su ahora esposa. Sin embargo, la exconductora de TV, entendió su situación y decidió apoyarlo.

Durante una conversación con Verónica Linares, el cantante contó que cuando su banda Ádammo se disolvió, quedó en bancarrota y no tenía un trabajo que le permita sobrevivir. Por ello, admitió que no tenía para satisfacer los gustos de la exreina de belleza y que, lo poco que tenía en sus bolsillos, era para pagar las deudas que había adquirido al comprar su auto.

El apoyo de Karen Schwarz

En ese sentido, el artista peruano narró que tras la separación de Ádammo, conoció a Karen Schwarz y quedó impactado con ella. Luego de las primeras salidas, decidió sincerarse con ella y contarle cuál era su situación económica en ese momento.

"No tenía ni para invitarla a comer porque nuestro vacilón era recogerla de su casa e ir manejando en el carro. Me empezó a desbordar por completo lo que sentía por ella, entonces me dije internamente: 'O le cuento un cuento o soy honesto, súper frontal y crudo con ella'. Así que le dije: Karen, me encantas, me gustas mucho, pero no tengo nada que ofrecerte, solo tengo ganas de que esto funcione ", recordó el artista.

Ezio mencionó que quedó sorprendido con la actitud que mostró la modelo al saber cómo era su condición económica y aseguró que eso no interfirió en su relación.

"Me dijo: ¿Tú crees que no me he dado cuenta? A mí no me interesa. Ahí empezó nuestra historia de amor real", expresó.

Karen Schwarz pagaba la cuenta

Asimismo, el cantante pensó que Karen Schwarz se aburriría de esta situación, pero que, por el contrario, ella permaneció a su lado y no tuvo problemas con ayudarlo a pagar la cuenta cada vez que salían.

"Karen es de otro planeta, definitivamente la gente no la conoce, es una maravilla de persona. Para que yo no me sintiera mal, me pasaba su tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague. Ese tipo de cosas me marcaron muchísimo y te habla de lo que verdaderamente es una persona . Lo hacía porque yo le decía que no podía (invitarla), pero ella era como: Vamos a comer. Yo me sentía súper mal, pero ella me pasaba la tarjeta y me decía que estuviera tranquilo", señaló.

Sin lugar a dudas, Ezio Oliva siente una gran admiración por su esposa Karen Schwarz, quien decidió quedarse a su lado, pese a que atravesó por una situación económica muy difícil.