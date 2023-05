Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se descuidan y publican foto ''hot'' en redes sociales

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul continúan derrochando amor a través de redes sociales. Y es que esta vez, una fotografía de ambos ha sido considerada como ''hot'' por los usuarios.

El futbolista le dedicó un romántico mensaje a su novia al postear una fotografía abrazándola, pero no se percató de que tenía la bragueta del pantalón abierta, lo cual generó risas entre los seguidores de ambos.

A cualquiera le puede pasar

La bailarina argentina Estefanía Berardi compartió la imagen de ambos famosos y la compartió también en sus redes con un mensaje lleno de humor.

"Todos alguna vez nos olvidamos de la bragueta abierta", escribió.

La cantante y el futbolista encendieron las redes al postear nueva foto juntos

Más juntos que nunca

A pesar de los rumores de una posible separación debido a una crisis entre ellos, la presentadora argentina Yanina Latorre del programa LAM, América Tv, fue quien llamó a la calma e informó a los seguidores de la cantante y el deportista acerca de la situación.

"Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando", comentó la panelista.

Renovada

Este último lunes, la cantante compartió una nueva foto en redes sociales con un actual cambio de look que dejó impactados a sus fans. Ahora luce una cabellera de color negro y esto no pasó desapercibido ante los ojos de su novio quien no dudó en hacer alarde de la belleza que posee Tini Stoessel.

"Largameee!!", expresó su novio en redes sociales al repostear la foto de su novia y llenarla de emojis, dando a entender lo mucho que le gustó el cambio.

El post logró rápidamente un gran alcance, llegando a casi un millón y medio de ''me gusta'' y comentarios alagando su belleza y aprobando el nuevo cambio de la joven cantante de 26 años.

Los últimos post de ambos famosos solo demuestran que su relación marcha muy bien, a pesar de los diversos rumores que existen acerca de una posible separación, lo cual mantiene a la expectativa a muchos periodistas de espectáculos y sobre todo a sus fans.

Actualmente Rodrigo vive en España ya que se encuentra fichado en el Club Atlético Madrid y Tini viaja por todo el mundo debido a las giras musicales que ya tiene pactadas pero como se sabe, ni la distancia es impedimento para que ambos lleven bien su relación.