¡Empezó la guerra! Jefferson Farfán lanza tremendo dardo a Melissa Klug: "Se acabó la vida fácil, trabaja"

No cabe duda de que Jefferson Farfán y Melissa Klug se han declarado la guerra. La popular 'Blanca de Chucuito' ha estado mandado indirectas en redes sociales, pero la 'Foquita' no se ha quedado de brazos cruzados, pues recientemente lanzó tremendo dardo que dejó boquiabiertos a todos los cibernautas.

La rivalidad entre Jefferson Farfán y Melissa Klug comenzó desde hace años; sin embargo, volvieron a discutir cuando el lunes 1 de mayo, la empresaria de 39 años decidió responder las preguntas de sus seguidores en Instagram. Un usuario le hizo saber que el '10 de la calle' subió contenido al lado de sus hijos. "¿Cómo dices que no los ve?", le reclamaron.

Melissa Klug respondió: "Me alegra ver a mis hijos felices, es mi propósito en la vida y qué bueno que la presión social logre cosas que los mortales no podemos", en clara referencia al exfutbolista.

Indirecta de Melissa Klug

Fiel a su estilo, Jefferson Farfán no tardó en pronunciarse en sus redes sociales. Aunque no se dirigió de manera directa a su expareja, todo parece indicar que su intención principal era enviarle un mensaje a la madre de sus hijos.

"Si quieres algo que nunca has tenido, entonces debes hacer algo que nunca has hecho. Atte: el trabajo. Se acabó la vida fácil, work, work, work (trabajo, trabajo, trabajo)", escribió en su plataforma.

Indirecta de Jefferson Farfán

A lo largo de los años, Melissa Klug ha sido cuestionada en más de una ocasión por tener cinco hijos de tres padres distintos. En una oportunidad, Gigi Mitre la acusó de criar a sus pequeños con la manutención que todavía le pasa Farfán por dos de ellos.

"Yo no me beneficio del dinero de él, ni de ninguno de los papás de mis hijos. Ellos han cumplido lo justo. Con Jefferson tengo un acuerdo, que los beneficiarios son mis hijos. Yo trabajo. Y bueno, que la gente siga opinando porque a las finales es mi vida y yo la vivo", señaló Melissa.

"El hecho que yo haya tenido una relación larga con el papá de mis hijos, que esté un techo y una comida, no quiere decir que él me haya ayudado a aportar en toda su crianza, medicina, educación, vestimenta. Eso no se puede comparar con todo lo global que es mantener a tus hijos", añadió.