Rosangela Espinoza vive angustiante momento y lanza desgarrador mensaje en redes: "El susto de mi vida"

16/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosangela Espinoza reveló el duro momento que vive tras el accidente que sufrió uno de los mayores amores de su vida: ¡su madre! La chica reality no dudó en dedicarle un sentido y desgarrador mensaje en sus redes sociales.

Rosangela Espinoza preocupada por accidente de su madre

Rosangela Espinoza se ha caracterizado por ser una joven que, a pesar de los problemas o contratiempos, ha sabido salir adelante; sin embargo, esta vez reveló en su cuenta de Instagram una difícil situación que la ha calado emocionalmente. Según señaló, su progenitora tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico tras sufrir una aparatosa caída.

Debido al incidente, su madre tuvo la fractura de dos huesos del antebrazo. Es así como lo mostró a través de imágenes en sus redes sociales, en las cuales se evidencia que su progenitora está recostada en una cama de hospital y enyesada. A su lado, se encuentra Rosangela dándole un fuerte abrazo para demostrarle que siempre estará apoyándola y brindándole todo su cariño.

"El miércoles en la noche mi mamá sufrió una caída y se fracturó dos huesos del antebrazo. El verdadero susto de mi vida", expresó en un inicio la integrante del programa reality 'Esto es Guerra'.

Pero no todo quedó ahí, ya que pese a su preocupación por la salud de su madre, Rosangela se animó a aconsejar a sus seguidores a nunca dejar de velar por sus papitos y que siempre puedan darles "todo en la vida", resaltando que la vida es efímera y nunca se sabe lo que nos depara el destino. "Gracias, Dios. Cuiden mucho a sus papitos Denle todo en vida", sentenció.

Rosangela Espinoza preocupada por la salud de su madre.

Rosángela Espinoza se enfrenta a Said Palao

Como se sabe, la nueva temporada de 'Esto es Guerra' empezó con nuevos rostros y antiguos participantes, entre ellos, Rosangela Espinoza, quien no duda en sacar su espíritu competitivo en cada juego del programa. Sin embargo, no se puede olvidar que la 'Chica Selfie' también es conocida por los picantes altercados que tiene con sus compañeros.

Es así como Said Palao y Rosángela Espinoza, se dijeron de todo en plena transmisión del reality, luego de que la modelo lanzara tremendo misil contra la esposa del 'Samurái'. Pero esta situación escaló más cuando el conductor de Good Time, Gerardo Pe, soltó su opinión sobre la discusión y dejó claro que la actitud de la 'Chica selfie' no le pareció la más adecuada.

Rosángela Espinoza, obviamente, no se quedó callada y le respondió en vivo: "Tantos talentos, talentos de verdad y contratan a una persona que me está faltando el respeto en este momento. Yo no te conozco Gerardo así que ubícate. Yo no te estoy faltando el respeto. Así que respetos guardan respetos. Que puedo esperar de una persona que no conozco".

De esta manera, a través de sus redes sociales, Rosángela Espinoza preocupó a sus seguidores al contar que su madre sufrió un accidente y tuvo que ser hospitalizada. Pidió a todos siempre velar por sus progenitores.