¡Saca las garras! Magaly Medina le dice ENVIDIOSA a Andrea Llosa: "Mi programa es el más visto"

En mas de una oportunidad, Magaly Medina ha demostrado que Andrea Llosa no es santo de su devoción y, ahora, luego de que la periodista asegurara que la 'Urraca' hace negocio hablando mal de la gente', la conductora no se quedó callada y le respondió.

Recientemente, la presentadora de 'Nunca más' se refirió al enfrentamiento que había tenido la pelirroja con Ely Yutronic y criticó el tipo de contenido que emite en su programa. Por esta razón, la conductora de 'Magaly TV, La Firme' no dudó en pronunciarse y hasta tildarla de envidiosa.

Magaly Medina le responde

La afamada 'Urraca' mencionó que no responderá a todos los que se van contra ella, porque se encarga de elegir a sus 'enemigos': "Yo elijo a mis enemigos, ellos no me eligen a mí. Yo elijo a quién contestar, que se pongan en la cola", expresó en conversación con Trome.

Por otro lado, dejó en claro que no hace amigos en las redacciones, sino que se enfoca en lo suyo que es trabajar y dar contenido de calidad.

"Toda la vida que he trabajado en los canales no he ido a hacer relaciones públicas, ni siquiera en este canal donde me inicié hace 26 años. Magaly TV es una burbuja, trabajamos metidos en nuestras oficinas y no nos interesa lo que pasa alrededor. A mí me contratan para hacer rating, no para hacer amigos en los canales", agregó.

Finalmente, puso el pecho por su programa y aseguró que es el más exitoso de su canal, razón por la que sus colegas podrían tener 'envidia' de ella. "Magaly TV La Firme es el programa más visto de su programación y el más vendido también. Somos un producto comercial líder y sin duda, eso debe generar celos y envidias en aquellos que no logran dar la talla de lo que el canal necesita ", acotó.

¿Qué dijo Andrea Llosa?

Durante una conversación con Fernando Díaz, Andrea Llosa fue consultada sobre los roces con Magaly Medina, con quien supuestamente existe una enemistad, pese a que ambas son figuras del ATV.

La periodista indicó que la popular 'Urraca' le gusta hablar mal de todos porque ese es su trabajo: "No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene".

Como se mencionó, Magaly Medina se pronunció ante las recientes declaraciones que emitió Andrea Llosa donde cuestionó el contenido de su programa farandulero.