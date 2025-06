Said Palao anuncia 'Los Palao', su nuevo reality similar a 'Las Kardashian': "Una familia con mucho contenido"

12/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras su matrimonio con Alejandra Baigorria, Said Palao se prepara para un nuevo proyecto. El participante de 'Esto Es Guerra' anunció que muy pronto estrenará 'Los Palao', un reality show en donde, junto a su padre y hermanos, mostrará detalles de la vida privada de su familia de forma similar al exitoso fenómeno televisivo 'Las Kardashian'.

Said Palao prepara reality show con su familia

A través de sus redes sociales, Said y sus hermanos, Austin, Gloria, Lorelein, así como su padre, Steve Palao, compartieron un clip en donde revelaron el primer avance de lo que será su reality. En las imágenes se observa al clan familiar en el interior de su hogar, mientras ponen al descubierto su convivencia.

Por ejemplo, Austin reclamó que Lorelein cambia de lugar varias de sus pertenencias. En respuesta, ella aseguró que ordena sus cosas, y se percató que su hermana llevaba puesto una de sus prendas. "¡A mi me queda mejor!", justificó Gloria.

En otra escena, el patriarca de los Palao se percató de los reproches entre hermanos. "Sí, yo soy el papá", expresó. Acto seguido, hizo su aparición el recién casado Said, quien comentó junto a Austin que le hacía falta a su casa tras contraer matrimonio con Ale Baigorria.

"Muy pronto vas a conocernos más de cerca, porque como mi familia, no hay ninguna", manifestó Steve. En la descripción del video, los Palao señalaron que "esto no es contenido familiar, es una familia con mucho contenido". Asimismo, señalaron que su contenido exclusivo será emitido a través de su canal de YouTube, por lo que invitó a sus seguidores a suscribirse.

Usuarios comparan reality con 'Las Kardashian'

Como era de esperarse, los seguidores de Said y sus hermanos no tardaron en reaccionar. Una ola de comentarios inundó la publicación del 'guerrerito' , y compararon el formato que traerá consigo con el exitoso reality 'Keeping Up With the Kardashian', el cual sigue la vida de las famosas socialités Kim, Khloé, Kourtney y el resto de su familia.

"Las Kardashian de Temu", "Los PalaoKashian", "Los Kardashian de Perú", y "Una familia normal peruana", fueron algunos de los comentarios. En el post, muchos fanáticos respaldaron el proyecto, asegurando que no se perderían ningún episodio.

Usuarios reaccionan a 'Los Palao'.

Con este reality show, Said Palao, su padre y hermanos mostrarán parte de su convivencia familiar. Si bien aún no hay fecha de estreno, 'Los Palao' ya cuentan con su canal de YouTube, en donde emitirán el contenido que vienen preparando para sus seguidores.