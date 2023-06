Luis Miguel oficializa a su novia Paloma Cuevas en redes sociales

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Luis Miguel está causando sensación en las redes sociales! El famoso cantante, conocido por su canción "La chica del bikini azul", ha sorprendido a sus seguidores al mostrar imágenes de su relación con la diseñadora española Paloma Cuevas, lo cua llamado mucho la atención porque normalmente Luis Miguel mantiene su vida personal en privado.

¿Cómo nació su romance?

La relación entre el cantante y la diseñadora comenzó hace algunos meses, y se ha evidenciado en fotos donde se les ve muy cariñosos, lo cual llevó a que los fanáticos especulen sobre su relación.

Sin embargo, fue a mediados del año pasado cuando ambos artistas publicaron imágenes que confirmaron su amor, revelando así su relación sentimental.

Es importante mencionar que Luis Miguel no ha estado muy presente en el ojo público en los últimos tiempos, pero desde que comenzó su relación con Paloma Cuevas, ha vuelto a mostrarse ante el público.

Además, ha retomado su carrera artística y tiene planeada una gira por América, que iniciará en agosto en Argentina y terminará en diciembre en México.

Luis Miguel y Paloma se lucen en redes

Fruto de su amor, Luis Miguel y Paloma Cuevas viajaron a París para celebrar la boda de Daniel, hijo de la diseñadora de moda Rosa Clará, con Anne-Marie Colling y durante su estancia en Europa se les ha visto muy enamorados, tantó así que Luis Miguel aprovechó para compartir uno de esos momentos en sus redes sociales.

A través de una historia en Instagram, el cantante publicó una foto donde aparecen ambos asistiendo a la boda, acompañada de la canción "Come fly with me" de Frank Sinatra. Esto ha generado muchas especulaciones entre los usuarios de internet, quienes han comenzado a pensar si Luis Miguel y Paloma Cuevas podrían estar planeando una boda.

Luis Miguel y Paloma Cuevas en redes sociales

Cabe resaltar que, a pesar de que se les ha visto juntos en diferentes eventos y demuestran un gran amor, hasta el momento no han hecho declaraciones directas sobre cómo viven su relación.

Luis Miguel y Paloma Cuevas en redes sociales

¿Cuándo son los conciertos de Luis Miguel en Latinoamérica?

El 'Sol de México' dará inicio a su gira por el continente américano en el mes de septiembre, a continuación las fechas las importantes.

Buenos Aires: 3, 4 y 6 de agosto.

Santiago: 21, 22 y 25 de agosto.

Las Vegas: 15, 16 y 17 de setiembre

Monterrey: 15 de noviembre

Ciudad de México: 21, 22 y 24 de noviembre

De esta forma, parece que Luis Miguel está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues se aproxima una gran gira musical y por otro lado, ha oficializado su relación con Pamola Cueva en redes sociales.