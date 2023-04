Samuel Suárez opina sobre pelea de Milena y Greissy: "Para que arañarse a estas alturas"

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, aprovecho la nueva pelea de Milena Zárate y Greissy Ortega, para opinar sobe los últimos sucesos ocurridos. Mediante su cuenta de Instagram, llamada "Instarandula", el popular 'ratuja' dijo que esta nueva pelea se pudo evitar, pero que ahora ya es tarde.

"A mi me agarró por sorpresa que Greissy se indignara por el TikTok de Milena. Cuando ella hace unos años también se burlaba por las cámaras de "Amor y fuego" con las mismas frases, así que para que arañarse esas alturas, después de todo lo que pasaron y les costó sanar, no era necesario " empezó diciendo Samu.

El popular ratuja también dio a entender que Greissy tendría la culpa de este nuevo enfrentamiento público, pues ella fue la primera que se indignó por una broma, para después decir que los que quieran revivir la historia, la pueden ver en YouTube.

"La bronca se originó por Greissy. Si ella no me hubiera escrito arremetiendo contra Milena, nada de esto hubiera ocurrido. Ahora han vuelto a sacarle la costra a la herida y recordar dolorosos episodios que ambas pasaron. Terrible. La historia de ellas la conocemos todos al derecho y al revés, y si no la recuerdan, en YouTube está completo" puntualizó.