Mariella Zanetti revela terrible incidente con Jean Paul Santa María ¿Qué le hizo el cantante?

Mariella Zanetti vuelve a remecer la farándula nacional tras no dudar en confesar la terrible experiencia que tuvo con el cantante Jean Paul Santa María, años atrás, y en presencia de su actual pareja, Romina Gachoy.

¿Jean Paul la maltrató?

La actriz cómica se hizo presente en la última edición del programa 'América Hoy', y reveló que hace unos años, se comunicó con Jean Paul por una llamada telefónica cuando se encontraba en el set del programa de Jorge Benavides, donde era parte del elenco con la uruguaya, y fue el centro de varios insultos sin motivo alguno.

Según Mariella, ella tenía una buena percepción de Santa María, ya que antes de ello, tuvo la oportunidad de conocerlo como invitado en 'Risas de América', pero el último incidente la ayudó "a desenmascararlo" y saber qué clase de persona era realmente.

"Estábamos (con Romina) hablando de Jean Paul, entonces le digo pásamelo es mi pata. Comenzamos a hablar y me insultó. ¿Por qué? No lo sé. Me dijo cosas horribles de la nada. (...) Romina desencajada me pidió disculpas y yo lo mandé al diablo obviamente", reveló en el espacio de espectáculos.

Señaló que después de este incidente, le queda claro que Jean Paul Santa María es bipolar. "No acepta bromas, siente que tener una amistad femenina, de repente no le va a gustar a Romina".

¡Jean Paul se defiende!

A través de sus redes sociales, el popular 'Ken de la cumbia', publicó un extenso mensaje para aclarar el malentendido y defenderse de la acusación de Mariella.

"¡Eres terrible! ¿Cómo cuentas las cosas? ¿Cuándo dejé de ser tu chochera? Ese día simplemente tú me hiciste una mala broma por teléfono haciéndote pasar por una chica. (...) Por eso reaccioné así. Luego tú me llamaste a cuadrarme, a decirme: 'oye soy Mariella a mí no me hablas así'. Y yo seguía sin entender nada. (...) Sigo siendo tu chochera. No pasa nada", se lee en el comunicado lanzado por Jean Paul.

Le ofrecieron dinero

Mariella confesó en una anterior entrevista que en alguna oportunidad, un hombre que era su pareja le ofreció una fuerte cantidad de dinero para que se muden juntos al extranjero. Sin embargo, no aceptó por diversos motivos y actualmente no se arrepiente ello.

La actriz cómica habló para el canal de YouTube de Verónica Linares, donde antes de contar la historia sobre su expareja, pidió disculpas a su esposo por recordar un hecho del pasado.

"A mí me han dicho varias veces... Yo tuve la oportunidad alguna vez de mejorar mi vida absolutamente económicamente con un hombre que tenía mucho dinero. Él me propuso dejarlo todo y sí la atención, me dijo para irnos a otro país. Incluso ya había pensado en el colegio de la niña porque ella ya estaba estudiando", contó Mariella en un inicio.

