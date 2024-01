¡Conmovedor! Brunella Horna sorprende al revelar el segundo nombre de su bebé ¿En quién se inspiró?

Brunella Horna se encuentra totalmente enfocada en su bebé, quien nació fruto de su sólida relación con Richard Acuña. En ese sentido, la modelo se tomó unos minutos para responder algunas dudas de sus seguidores, revelando en quién se inspiró para ponerle un segundo nombre a su pequeño.

Luego de disfrutar Navidad y Año Nuevo en familia, la rubia se animó a interactuar un poco con sus fans, abriendo la popular 'Cajita de preguntas' de Instagram.

Así pues, la flamante esposa de Richard Acuña contó algunos detalles inéditos de lo que vivió durante su labor de parto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación del segundo nombre de su bebé.

Todo inició luego de que uno de sus seguidores le cuestionara: "Segundo nombre de Alessio". La respuesta de la popular 'Baby Bru' enterneció a todos los cibernautas.

Respecto al método que empleó para dar a luz, Brunella calificó dicho momento como "maravilloso", detallando además, que aunque deseaba tener un parto natural, finalmente tuvo que someterse a una cesárea.

"Mi parto fue maravilloso. Yo quería natural, pero una semana antes me dijeron que iba a ser cesárea. Tenía pánico, pero mi doctor me dio tanta seguridad y nunca sentí dolor. Ahí estaba feliz porque no me había dolido la epidural. La verdad, quedé sorprendida, no me dolió nada de nada", agregó.