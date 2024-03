¡Se pasó! Pamela López es troleada en redes por perdonar a Cueva: "Sácame la vuelta, pero no me dejes"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Y se repite la historia! Una vez más, Pamela López recibió con los brazos abiertos a Christian Cueva, luego de exponer su infidelidad con Pamela Franco. Muchos pensaron que esta sería la 'gota que derramaría el vaso', debido a que el popular 'Aladino' no solo le sacó la vuelta con la cumbiambera, sino con otras figuras de la farándula peruana.

Como se recuerda, a inicios de febrero, la esposa del futbolista anunció el fin de su relación y juró que no le daría una nueva oportunidad; sin embargo, parece que sus palabras se las llevó el viendo, porque ahora se luce nuevamente junto al padre de sus hijos.

El último fin de semana, López y Cueva fueron captados juntos, por las cámaras de 'Magaly TV: La firme', en un retiro espiritual donde protagonizaron un conmovedor momento al abrazarse y llorar juntos en presencia de todos los asistentes.

Usuarios de burlan de Pamela López

En los últimos días, Christian Cueva se internó en un retiro espiritual junto a Pamela López, en una iglesia de cristiana. Este momento de paz y reflexión que compartió la pareja, demostraría que se han reconciliado y que han decidido apostar, una vez más, por su matrimonio.

Pero lo más impactante de todo fue cuando Christian llamó a Pamela al escenario. "Quiero invitar a mi esposa (al escenario)", dijo Cueva. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron fuertemente, demostrando que están dispuestos a dejar todo atrás y empezar de nuevo juntos. Sin embargo, las críticas y burlas no se hicieron esperar y miles de usuario trolearon a la empresaria, en redes sociales.

"Sácame la vuelta, pero no me dejes", "hazme lo que quieras, pero no me quites la plata" , "lo que hace el dinero", "sin dignidad, te tenía fe", "que vergüenza de mujer, no tiene amor propio", señalaron los internautas.

Se van del país

Luego de buscar paz y sanación en un retiro espiritual, Pamela López y Christian Cueva fueron captados, por Instarándula, en el Aeropuerto Jorge Chávez en el check-in de una conocida aerolínea con vuelos a Europa. Aunque se desconoce el destino de la pareja, esto se da a unos cuantos días del regreso del 'Aladino' al Perú por un fin de semana.

Como se mencionó, todo parece apuntar a que Pamela López y Christian Cueva se han reconciliado, por ello, muchos usuarios se mostraron indignados y no dudaron en burlarse de la empresaria en redes sociales.