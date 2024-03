'Chinita de la Salsa' descarta que asesinato de su pareja se deba a extorsiones: "Ha sido una sorpresa"

La cantante Vanessa Soto, conocida como la 'Chinita de la Salsa', se pronunció sobre el ataque armado que cobró la vida de su pareja y descartó que este atentado se deba a un caso de extorsiones.

Según declaró la artista, quien también resultó herida tras este hecho delincuencial, no recibieron amenazas en los días previas. Incluso, aseguró que si su pareja habría sido víctima de este tipo de mensajes, "se le hubiera notado rápido".

Producto de este ataque armado registrado en el distrito de Independencia, la 'Chinita de la Salsa' resultó herida de bala y fue trasladada al hospital para ser atendida e intervenida quirúrgicamente.

No obstante, la cantante ha preferido salir del nosocomio antes de su operación para poder asistir a la despedido de su pareja César Ignacio Flores, quien también era un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según indicó, regresará al centro de salud para seguir con el proceso de recuperación tras el entierro de la víctima.

"Yo aún estoy mal. Me salí del hospital porque tenía que venir a verlo, despedirme de él. Todavía no me operan, estoy con las balas. Mañana voy a ir en la tarde al hospital, después de enterrarlo", agregó afligida.