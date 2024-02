Christian Cueva tenía videos de Pamela Franco en sus celular: Estas son las grabaciones que encontró su esposa

Pamela Franco está en el ojo de la tormenta después de ser vinculada con Christian Cueva y en el más reciente programa de 'Magaly Tv, la firme' se reveló que el futbolista era muy admirador de la cumbiambera, pues tenía varios videos suyos en su celular, mismo que fueron encontrados por su esposa Pamela López.

Según contó Magaly, los clips fueron encontrados por la esposa del popular 'Aladino' cuando este llegó a su casa en estado de ebriedad y fue allí que aprovecho en revisar su celular. En los videos que Pamela López entregó a Magaly se puede ver a la ex Alma Bella cantando el tema 'Simplemente amigos'.

En otro momento del programa, Magaly Medina contó que Pamela López había descubierto que Christian Cueva asistió a una presentación de Pamela Franco en una discoteca de San Juan de Lurigancho en noviembre del 2022.

En aquella ocasión, Christian Cueva había tenido una reunión con un directo de Alianza Lima por alrededores de la Av. el ejército, y una vez terminó, le avisó a Pamela López que ya estaba yendo a su casa, sin embargo, todo era mentira que ya se dirigía a SJL para ver cantar a Pamela Franco.

La exintegrante de Alma Bella y examiga de Pamela Franco, Estrella Bereche, confirmó la existencia del material audiovisual en el programa 'Magaly de la firme', por lo que esto comprobaría que Franco y Cueva tuvieron una relación extramatrimonial mientras él aún estaba casado con Pamela López.

"No sé si me mostró o yo lo vi, no lo recuerdo, pero fácil sí, en el mismo vuelo quizás, sí creo que sí me mostró. Que estaba sentado y ella encima de él y una tercera persona los estaba grabando y estaban cantando una canción, una chicha. Estaban como en un cuarto y una tercera persona los grababa", narró.