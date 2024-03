¿Christian Cueva se operará? Futbolista hace importante revelación sobre su recuperación

Más allá de sus polémicas, Christian Cueva continúa su proceso de recuperación, y brindó importantes detalles de su regreso a las canchas en una reciente entrevista con FutMax League, donde el futbolista reveló si pasará una operación o no.

En declaraciones con el mencionado canal, el exvolante de Alianza Lima confesó que es bastante probable que lo operen para asegurar su vuelta al mejor nivel. Incluso, dio a conocer que se tratará con el médico de Erling Haaland.

"Es muy probable que me operen. Deseo volver a jugar como lo hacía antes. Es el doctor personal de Erling Haaland que me trata, imagínate, tengo un doctor de esa experiencia. Es una bendición que Dios me lo permita. Aún no tengo fecha de regreso", expresó.