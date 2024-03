Magaly Medina compara audios de Alberto Otárola con ampay de Chollywood: "Tramposos hay en todos lados"

Magaly Medina no dudó en abordar el polémico tema que involucra al premier Alberto Otárola por las revelaciones de unos audios comprometedores sobre el presunto romance clandestino que habría tenido con Yaziré Pinedo desde el 2021.

En la última edición de su programa, Magaly señaló que está acostumbrada a revelar ampays y audios de los principales personajes de la farándula nacional "Chollywood", pero no esperaba que una figura importante de la política sea el protagonista de un gran escándalo de infidelidad que no solo trascendió en el Perú sino que rebotó la noticia a nivel internacional.

Asimismo, la popular 'Urraca', fiel a su estilo, comparó la situación con los recientes chats y videos que sus reporteros mostraron en las últimas semanas que terminaron por hacer que Pamela López admita haber tenido una relación clandestina con Christian Cueva y que el matrimonio del futbolista se de por terminada.

A pesar de que la joven involucrada con Otárola, aseguró en una entrevista que el audio es de una conversación pasada, Magaly les recordó a todos que el jefe del gabinete ministerial de Dina Boluarte es un hombre casado y con cinco hijos, como alguna vez él mismo reveló cuando fue interrogado por estar vinculado con otra mujer que ocupó un cargo en Devida.

"Pero al margen que sea la fecha, el 2021 o 2023, este señor es casado, o sea, es casado, y esos audios que salen, hablan de la catadura moral de un hombre que ha llegado a un alto puesto de poder en nuestro país, en el Poder Ejecutivo indudablemente. Yo digo y se lo hablaba en la mañana a mis reporteros que esto es comparable con (...) todas las sartas de tramposos que nosotros escuchamos, que hemos leído chats, que hemos escuchado audios, 'Los Cueva', todos están en la misma bolsa", acotó.

Magaly también señaló que "los tramposos están en todo lado" y los del ámbito de la política no se salvarían en caso decida mandar a sus 'urracos' a seguirlos e investigarlos para saber si "sacaron los pies del plato".

"Habla de la catadura moral de la gente que tenemos en política, gente tramposa, los tramposos están en todos lados. Así que no vengan a decir que solo en la farándula han visto. Si uno pusiera sus vidas y nosotros mandáramos a nuestros paparazzi a realmente hacer una investigación de los políticos, no, no, no ya nos habrían volado los carros, no ya no estaríamos, ya no estaríamos contándola", expresó Medina.