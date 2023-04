¿Será un futbolista? Melissa Klug se confiesa y revela quién es el verdadero amor de su vida

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un video que se difundió en redes sociales causó intriga entre los usuarios, pues la expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug, comenta que cree que "la foquita" es el amor de su vida.

Melissa se pronuncia

"No se emocionen", comentó Melissa Klug, dejando en claro que esas declaraciones son de hace varios años y pertenecen al canal de Youtube de Lucy Bacigalupo.

El video donde se aprecia a Klug diciendo que Jefferson es el amor de su vida generó mucha controversia, porque actualmente ella mantiene una relación sentimental con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco.

¿Quién es su verdadero amor?

La empresaria pidió que dejen de malinterpretar sus palabras de hace varios años, con la finalidad que las personas no sigan generando especulaciones sobre su pasada relación con el padre de sus hijos, Jefferson Farfán, negando así, que él sea el amor de su vida.

"Eso fue hace mil años cuando me separé, no entiendo por qué lo sacan ahora, con qué finalidad. Que quede claro que eso fue hace muchísimos años", comentó Melissa Klug en una reciente entrevista a un diario local.

Lo que sorprendió a muchos que es que en esta oportunidad tampoco consideró a su actual prometido, Jesús Barco, como el amor de su vida.

"Tengo separada, de él, ocho años. Los amores de mi vida son mis hijos y nieta, pero que no se emocionen, eso fue muchísimos años atrás ... Está de más sacar eso cuando estoy de novia y muy feliz", agregó la también influencer a Trome.

¿Cuándo se casará Melissa Klug?

La influencer y Jesús Barco llevan comprometidos desde septiembre del 2021, y al año siguiente comentó que ya tenía fecha de la boda, porque no pensaba ser la 'novia eterna'. "Ya hay fecha, ya tenemos fecha. No voy a decir fecha exacta, pero sí la tenemos", comentó Klug en ese entonces.

Pero esto se puso en duda luego que durante una conferencia de prensa del Sport Boys, Barco respondiera a una broma de Rodrigo 'el gato' Cuba.

"Ah, ¿él me va a organizar, de repente, el matrimonio? No sé, ni yo lo sé y él lo afirma", respondió de forma sarcástica. Esto genero algunas especulaciones sobre que el pelotero no deseaba casarse pronto con "La blanca de Chucuito"

Finalmente, el mismo Jesús salió para aclarar que si o si se casaría con Melissa, poniendo fin así a los rumores sobre una posible falsa promesa de matrimonio.