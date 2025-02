"Será que saben a pollo": Miss venezolana causa polémica al afirmar que en Perú se come paloma

El comentario de una miss venezolana ha causado gran polémica en el Perú. Y es que la joven afirmó en una entrevista que en nuestro país se come paloma y que de seguro tiene sabor a pollo, por lo que se encontraba muy ansiosa por probarla.

Los usuarios peruanos se llevaron una gran sorpresa al toparse con un video, donde aparece la modelo venezolana y Virreina Hispanoamericana 2025, Sofía Fernández, afirmando que en tierras peruanas se come nada más y nada menos que paloma.

En la entrevista que la fémina dio para el portal 'Los Cuchosos', ella inició diciendo que desde muy chiquita tuvo el sueño de conocer Machu Picchu; sin embargo, lo que terminó por llamar la atención fue que su curiosidad por probar la paloma.

Si bien este no es un plato típico de la región, Fernández aseguró que toda la vida le dijeron que en nuestro país se come a dicho animal de manera muy normal, por lo que incluso imaginaba que tenía sabor pollo.

"Desde chiquita siempre he querido ir a Machu Picchu y yo no sé por qué tengo la curiosidad de probar la paloma. Me dicen que allá se come paloma. Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma, y yo siempre pensé: 'ah no sé, será que sabe a pollo, me imagino'", mencionó durante la entrevista.