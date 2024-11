Sergio Galliani arremete contra el Gobierno y APOYA protestas durante APEC 2024: "Tenemos que reclamar"

El actor Sergio Galliani se pronunció recientemente sobre las paralizaciones convocadas durante estas fechas. A través de sus redes sociales, el integrante de 'Chabelos' respaldó a los peruanos que se suman a las protestas, y resaltó que, a pesar de coincidir con el Foro APEC 2024, es importante reclamar por la crisis que afronta el país.

Manejando su auto, el recordado 'Nachito' de 'Al Fondo Hay Sitio' aprovechó la oportunidad para referirse a las movilizaciones ciudadanas que están desarrollándose principalmente en Lima Metropolitana, pese a las medidas del Gobierno, quien exhortó a la población evitar este tipo de actos. Por tal motivo, Galliani cuestionó que las autoridades sean indiferentes a las exigencias de los peruanos.

"Es increíble que salga el ministro del Interior a decir 'que los que salgan a protestar le vamos a meter tanquetas...¿Y por qué no usa esa autoridad para agarrar a los choros? Estamos de cabeza. Señores, hace años que la ignorancia ha llegado al poder. Una persona ignorante es mucho más peligrosa que un mono con metralleta", manifestó en un inicio.

En esa línea, lamentó que esta sea la manera en la que el Perú es gobernado actualmente, pese a que considera a nuestro país como algo maravilloso. "Tenemos todo. No podemos hacer nadas hasta que todos estos se vayan", expresó con suma indignación.

En consecuencia, el actor indicó que está totalmente de acuerdo con el desarrollo del paro y las protestas contra el Gobierno. "Y por eso, levanto la manito para el paro, ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que reclamar. Si nadie hace nada, tenemos que hacer algo ", sostuvo. Asimismo, rechazó que se busque desprestigiar a quienes se sumen a las movilizaciones.

"Caminar pacíficamente no es parar el país, es defender el hecho de no poder salir a trabajar y hacer tu vida tranquilamente, en tu ciudad, porque sino, te matan. Y encima que te matan, no hacen nada. La cantidad de caso que hay, de injusticia. Vas a reclamar y te tratan como un perro", mencionó