Sergio George aconseja a Yahaira Plasencia que invite a Jefferson Farfán a su podcast: "Hay que traer rating"

24/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Yahaira Plasencia sorprendió a todos sus seguidores al mostrar su nueva faceta como entrevistadora en su nuevo podcast 'Hablando con la Yaha'. Donde en cada edición tendrá a un diferente invitado.

Por esta razón, Sergio George, quien trabajó por mucho tiempo con la cantante, fue consultado sobre este nuevo programa que ha lanzado la salsera y no dudó el darle un sabio consejo, pues como empresario, sabe muy bien el manejo de los negocios.

Le aconseja que invite a Jefferson Farfán

El productor musical estuvo como invitado en 'América Hoy' donde fue consultado sobre el nuevo podcast de Yahaira Plasencia. Como era de esperarse, en las redes sociales sus seguidores le han pedido a la salsera que entreviste a Jefferson Farfán, por ello, Sergio George se pronunció y se animó a darle un consejo a su exrepresentada.

"Yo también se lo dijo a ella que debería hacerlo. Porque la gente lo quiere ver y eso ya pasó, ¿por qué no?. Es show businees y ella está ahora en una cosa que hay que traer rating, audiencia y si el público quiere, ella lo hace. Si ya pasó, no pasa nada", comentó para el programa conducido por Ethel Pozo.

Por otro lado, Brunella Horna le dio a conocer que el primer video había acumulado 25 mil vistas en 48 horas. Aunque esta cifra impresionó a las conductoras de 'América Hoy', no fue lo suficientemente alta para impactar a Sergio George: "¿Cuánto?", preguntó nuevamente para luego empezar a reírse.

"Yo pensaba que iba a hacer como cinco millones [de vistas], pero bueno, igual está chévere" , comentó el destacado productor musical, conocido por haber trabajado con grandes artistas como Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, la India, Frankie Negrón, Johnny Rivera, Servando y Florentino, entre otros.

Le pide que no descuide su carrera musical

Si bien Sergio George celebró la nueva faceta de Yahaira Plasencia, le aconsejó que no descuide su carrera artística: "Es una buena idea el podcast, pero que no desenfoque de la música tampoco. No creo que lo haga [que esté desenfocada ahora], es chévere, pero que no se desenfoque, esto es todo", afirmó el productor musical.

Sus palabras llamaron la atención de Ethel Pozo, quien le preguntó si era una buena idea que la 'Patrona' se dedicara a la conducción de 'Al Sexto Día' y a gestionar su propio canal de YouTube. "Que lo haga, ¿por qué no?", expresó Sergio George. Sin embargo, coincidió con Brunella Horna, quien considera que una cantante debe estar 100% enfocada en su carrera y no en otros proyectos.

Sin lugar a dudas, Sergio George es un artífice de los negocios y no dudó en darle un sabio consejo a Yahaira Plasencia para que tenga un gran éxito en su nuevo podcast.