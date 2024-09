Jefferson Farfán lanza FUERTE indirecta a Yahaira Plasencia: "Reina sin trono, perdiste tu oportunidad"

¡Foquita desatada! El exfutbolista Jefferson Farfán volvió a encender las alertas sobre un posible acercamiento con Yahaira Plasencia. Recientemente, el '10 de la calle' se atrevió a cantar una salsa, lanzando una serie de comentarios que, evidentemente, estarían dedicados a la salsera.

Hace algunas horas, 'La Foquita' compartió una historia en sus redes sociales, donde aparece cantando una particular canción, esto mientras hacía ejercicios matutinos. Sin embargo, llamó mucho la atención parte de la letra que él mismo entonó, puesto a que sería un mensaje dedicado a su expareja.

"Tu reloj no da la hora, reina sin trono, se te cayó la corona, te quedaste sola, y ahora salta pa' atrás. No me llames más que ya perdiste tu oportunidad, así que salta pa' atrás", cantó 'Jeffry'.