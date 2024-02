Shirley Arica 'pone el parche' tras revelar encerrona con Cueva, Yotún y Advíncula: "No fue un trío"

21/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica ha vuelto a estar en el ojo de la tormenta luego de recordarse sus confesiones en 'El valor de la verdad', donde contó que tuvo una 'encerrona' con Joshimar Yotún, Christian Cueva y Luis Advíncula, sin embargo, la modelo salió a defenderse porque dijo que se han tergiversado sus declaraciones.

En entrevista con un conocido programa de espectáculos, la 'Chica realidad' indicó que sólo tuvo una reunión con los seleccionados peruanos, más nunca mantuvo encuentros íntimos con ellos. "No he tenido ningún trío con nadie. Nunca he tenido un trío de hecho", aclaró.

Shirley minimiza a futbolistas peruanos

En otro momento de sus declaraciones, la ex chica reality aseguró que nunca ha tenido ni tendrá un romance o aventura con los mencionados futbolistas ya que no son de su agrado.

"Me he molestado obviamente porque no ha sido así, simplemente dije que había estado en una reunión privada con futbolistas, pero no es que haya tenido algo con ninguno de los tres, para empezar ninguno de los tres me gusta", dijo.

La vez que censuraron a Shirley Arica en TV

En aquella ocasión, 'El valor de la verdad' era emitido por Latina era uno de los más sintonizados de la televisión peruana ya que revelaba los más oscuros secretos de los personajes de la farándula. En ese sentido, muchos esperaban que Shirley desenmascare a algunos seleccionados peruanos que fueron mencionados en la promoción, tales como Advíncula, Cueva y Yotún.

Unas horas después que el video promocional sea lanzado al aire y redes sociales, sorpresivamente fue eliminado de todas las plataformas, lo que hizo sospechar que el programa no sería emitido.

Ante esto, Beto Ortiz brindó unas declaraciones a diario Trome en el que explicó que el programa de la 'Chica realidad' habría generado disputas entre algunas gerencias del canal de San Felipe, ya que en ese entonces Latina tenía los derechos para transmitir algunos partidos amistosos de la Selección.

"En los canales hay diferentes áreas y cada uno lleva agua a su molino. El canal tiene la transmisión de algunos partidos de la selección y los del área de deportes cuidan a los futbolistas, porque son su medio de vida. Generaron una turbulencia, pero ha sido superada", indicó Beto, dejando entrever si el programa de Shirley si vería la luz, pero eso nunca pasó.

Es así que, Shirley Arica fue censurada por confesar una encerrona con Yotún, Cueva y Advíncula, sin embargo, ha aclarado que nunca tuvo un encuentro íntimo con los futbolistas.