¡Soldado caído! Douha Laribi ENGAÑÓ a Cañita con otro joven: Tiktokers se agarraron a golpes por amor

La historia de amor entre Douha Laribi y el tiktoker peruano Cañita parece estar llegando a su fin, ya que la influencer tunecina ha conocido a un nuevo creador de contenido y en los últimos días han estado en coqueteos, lo cual molestó enormemente a Cañita.

'Magaly TV, la firme' mostró, en la más reciente edición de su programa, un reportaje donde revelan que Douha estuvo creando contenido con un influencer llamado Amir Fotoohi, quien además de ser figura pública, también se dedica al mundo deportivo, específicamente es peleador.

La nueva amistad de Douha y Amir no le habría hecho mucha gracia a Cañita, quien incluso se arrodilló ante la influencer para entregarle un anillo hace pocos días, por lo que ambos se agarraron a golpes en un ring de box, presuntamente por el amor de Douha.

Sin embargo, después de la aparición de Amir en la vida de la pareja, todo se volvió tenso e incluso Cañita hizo una transmisión en vivo donde aseguró que no tiene nada oficial con Douha.

"Yo no tengo una relación con Douha. Yo tal vez dije que somos novios y toda esa nota, pero no es así, todavía no somos nada porque su cultura es diferente y no permite que esté conmigo", reveló.