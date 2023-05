"Solo le conocen la voz": Toño Centella es criticado por no cumplir con sus tareas como regidor

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Antonio Domínguez Vásquez, más conocido en el mundo del espectáculo como Toño Centella, es cuestionado por su falta de interés y desempeño como regidor para el período 2022-2026 de la Municipalidad del distrito de Comas.

Juramentó como regidor en enero del 2023

Como se recuerda el líder del Grupo Centella dejó los escenarios y los escándalos para dedicarse a la política, juramentando como regidor el pasado 1 de enero del 2023. Sin embargo, un informe realizado por el programa de 'Magaly TV: La Firme", reveló que no cumple con sus responsabilidades de forma óptima.

"Tenemos la posibilidad en el Concejo en la estación de pedidos o informes podemos manifestar no, alguna intervención como regidor, digamos tenemos esa potestad, no de hacerla, pero al regidor (Toño Centella), no lo he escuchado como te digo en ninguna intervención hasta ahora", manifestó Saúl Tineo, otro regidor del distrito de Comas, quien no dudó en mostrar su molestia por la falta de interés del cantante en asuntos políticos.

En las imágenes compartidas por 'los urracos' se muestra cómo un periodista de 'Comas Teve' lo criticaba por sus constantes faltas a las reuniones que se realiza en la Municipalidad para debatir temas de interés del distrito.

Al momento de entrevistar a Toño Centella, el periodista le indicó: "Tiene cuatro inasistencias y su participación es nula. Es el regidor que hasta la fecha no ha intervenido en ninguna ocasión, solo para pedir permiso", a lo cual el artista peruano trató de defenderse alegando: "No es que sea nula, para mí esto es algo nuevo".

Sin embargo, fue más grande la indignación del periodista cuando le consultó sobre en qué comisión se encontraba el artista y él le responde: "No, todavía no me han dado comisión". Pero la investigación realizada por 'los urracos', muestra un documento del 19 de enero que indica que Toño Centella fue asignado como secretario de la Comisión de Desarrollo Social, Participación Vecinal, Educación, Cultura, Juventud y Deportes.

Asiste a sus presentaciones a pesar de tener reuniones municipales

Asimismo, en otra escena se muestra que el artista participa en una reunión municipal y levanta la mano, todos creen que es para hablar sobre temas importantes y de interés para los vecinos de Comas, pero fue para pedir permiso y retirarse porque tenía algunos eventos que cumplir.

"Lo del reglamento interno del Concejo es que cuando son tres faltas consecutivas es causal de vacancia no, del regidor, hubo una oportunidad que faltó dos veces consecutivas, pero después de apersonó al Concejo", acotó Saúl Tineo.