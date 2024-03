¡Sumamente apenada! Samahara Lobatón y su desgarrador mensaje tras la muerte de su bisabuela

La influencer Samahara Lobatón se ha pronunciado por primera vez tras la muerte de su bisabuela Angelita, esto después de casi una semana que su madre, Melissa Klug, confirme la muerte de su abuela a la edad de 97 años.

Recordemos que tanto la 'Blanca de Chucuito', como sus hijas Samahara, Melissa y Gianella, siempre fueron muy cercanas con Angelita. Incluso Melissa ha comentado en más de una oportunidad que fue su abuela quien la crió como si fuera una madre.

La novia de Bryan Torres utilizó su cuenta oficial de Instagram para lamentarla pérdida de su ser querido. Samahara hizo un collage de cuatro fotos donde aparece su bisabuela junto a Xianna, su pequeña hijo que tuvo fruto de su relación con Youna.

En las instantáneas se puede apreciar como Angelita llevaba una muy buena relación con Xianna; ya que en la primera foto aparece cuidándola en la cama, mientras que la segunda fue tomada en una navidad, en la tercera y cuarta se muestran en actividades cotidianas.

"No sé cómo explicar que no te volveremos a ver y me duele cada pregunta de ti. Te extraño y te amo, una semana sin ti", escribió Samahara Lobatón junto a dos corazones, uno rojo y un blanco.