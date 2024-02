"¿Tanto aman la billetera?": Magaly fulmina a Pamela López por perdonar infidelidades de Christian Cueva

El pasado lunes 12 de febrero, Magaly Medina expresó dudas sobre la decisión que habría tomado Pamela López en 2019 respecto a su relación con Christian Cueva. La conductora sugirió que, a pesar de las pruebas de infidelidades con Pamela Franco y otras mujeres, la esposa del futbolista optó por perdonarlo, insinuando que el factor económico pudo haber influido en su decisión.

Magaly Medina acusó a Christian Cueva de ser un "redomado mentiroso" y de no haber respetado a su esposa. Mostró chats que sugieren que Pamela López habría descubierto las infidelidades del deportista, cuestionando así la sinceridad de su matrimonio. "Este es un tipo que nunca le ha tenido respeto a su mujer. Nunca", aseguró.

La conductora señaló que, pese a las evidencias de infidelidad, Pamela López habría decidido perdonar a Christian Cueva y continuar su relación.

En una entrevista en el programa 'Mande Quien Mande', Pamela Franco relató que conoció a Christian Cueva en 2018 gracias a amigos en común, justo después de salir de una relación amorosa complicada. Explicó que empezaron a hablar por WhatsApp y que, con el tiempo, se desarrolló una conexión sentimental entre ambos.

"Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteo y digo '¿qué me pasó?'. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban", explicó.