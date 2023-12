Tomás Suárez Vértiz comparte emotivo video nunca antes visto junto a su padre: "Siempre será mi mentor"

El 28 de diciembre, el mundo lamentó la muerte de Pedro Suárez Vértiz, pero su legado persiste de manera conmovedora en su hogar. Flores, fotos y gestos afectuosos de sus seguidores decoran el espacio que solía vibrar con las notas de 'No pensé que era amor'. Además, su hijo Tomás compartió un conmovedor mensaje en redes sociales sobre esta despedida.

El lugar que Pedro Suárez Vértiz llamó hogar se ha transformado en un santuario de amor. El edificio, ahora envuelto en la fragancia de las flores y la memoria, es testigo de la devoción de los admiradores. Las imágenes que decoran las paredes son un testimonio tangible del impacto duradero que dejó el artista en la vida de muchos.

En medio del duelo, el hijo menor de Suárez Vértiz, Tomás, de 18 años, utiliza su plataforma en Instagram para compartir un mensaje que redefine la tristeza.

En lugar de ver el adiós como caos, lo describe como una fiesta. Compartió videos inéditos de su padre, agradece la presencia de los seguidores y declara que Pedro Suárez Vértiz no tiene fans, sino amigos. Para Tomás, esta despedida es una celebración del amor y la conexión única que su padre compartió con sus seguidores.

"Todo lo que han hecho, todo lo que han generado, no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Hay algo que quiero que sepan, y es que Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista", dijo.