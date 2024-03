Jefferson Farfán: ¡Impactante! Fiscalía toma drástica decisión en caso contra Olenka Mejía

18/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En las últimas horas, Jefferson Farfán sorprendió a todos al admitir que sí tuvo un 'amorío' con Olenka Mejía. Sin embargo, hace unos instantes la joven compartió una importante noticia con todos sus seguidores, sobre la denuncia que le interpuso la 'foquita'.

Como se recuerda, el futbolista denunció a Mejía, por supuestamente mentir al decir que había estado embarazada de él. No obstante, la Fiscalía decidió archivar el caso.

Olenka Mejía celebra resolución de la Fiscalía

En sus redes sociales, Olenka Mejía anunció que el Ministerio Público archivó la denuncia que le interpuso Jefferson Farfán.

" Siempre la verdad sale a la luz, gracias a mi familia, a mi abogado por su representación legal, quien mostró todas las pruebas necesarias para acreditar mi verdad y nunca dejarme sola, a todas las personas que confiaron y apostaron por mí. ¡Jamás callen, ni se dejen amilanar por nadie!", escribió en sus historias de Instagram.

Fiscalía archiva denuncia.

Olenka Mejía reveló que estuvo embarazada

En el programa de Magaly Medina, Olenka Mejía admitió que quedó embarazada de Jefferson Farfán, con quien asegura haber tenido un romance. Lamentablemente, según contó, perdió al bebé debido a un aborto espontáneo.

"(¿Tuviste un aborto espontáneo?) Es muy doloroso, pero sí, debo aceptarlo. (¿Y de Jefferson?) Sí, la única persona con la que estuve en todo ese tiempo, en todos esos meses (fue él). Y como adultos sin cuidarse, sí, se dio así. Y fruto de ello fue un aborto espontáneo. Yo no sabía, yo no tenía conocimiento que se había dado y, de verdad, desde acá, pido también perdón a mi familia porque es por este medio que ellos se están enterando. Mi familia no sabía de todo eso porque para mí es algo traumático, algo muy doloroso", narró la modelo, en mayo de 2023.

Jefferson Farfán la denuncia

La primera denuncia que le interpuso Jefferson Farfán a Olenka Mejía, fue en octubre del 2023 por difamación agraviada, luego que ella revelara que habían sido pareja y que sufrió la pérdida de un bebé. Dicha denuncia fue archivada por el 10° Juzgado Penal Unipersonal.

Sin embargo, en febrero de este año, Jefferson Farfán volvió a demandar a Olenka Mejía. La empresaria informó que el exfutbolista estaba solicitando a la justicia peruana una condena de 2 años de pena privativa de la libertad, así como el pago de 123 mil soles en concepto de reparación civil.

Como se mencionó, Olenka Mejía anunció, por todo lo alto, que el Ministerio Público archivó la denuncia que Jefferson Farfán le interpuso.