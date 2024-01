Hijos de Christian Meier y pareja de Marisol Aguirre disfrutan de una cena romántica juntos

La reconocida actriz peruana Marisol Aguirre abrió las puertas de su vida familiar al compartir a través de las redes sociales el encuentro entre sus hijos con Christian Meier, Stefano y Gia, con su actual novio, Carlos Enrique Vásquez. Este singular momento dejó ver la armonía entre su pasado y presente. En esta nota, descubrirás los detalles de esta reunión que captó la atención de sus seguidores.

En septiembre de 2023, Marisol Aguirre fue captada en un karaoke de Miraflores junto a un misterioso hombre, más tarde identificado como Carlos Enrique Vásquez, odontólogo de 55 años. Aunque en ese momento la actriz no confirmó la relación, semanas después expresó estar "ilusionada" durante una entrevista para un diario local.

A través de su cuenta de Instagram, Marisol Aguirre compartió imágenes y videos de la cena que reunió a sus hijos con su actual pareja. La velada transcurrió en un restaurante miraflorino, donde la pareja disfrutó de momentos románticos junto a Gia Meier y Stefano Meier, fruto de su matrimonio con Christian Meier. La familia posó para las cámaras, dejando entrever la armonía en este encuentro peculiar.

Marisol Aguirre, al ser consultada sobre Christian Meier, se mostró inicialmente reservada pero expresó buenos deseos hacia su exesposo y su actual matrimonio con Andrea Bosio. Aunque evitó profundizar en el tema, dejó claro que su enfoque está en la felicidad y el bienestar de todos, especialmente de sus hijos.

"No tengo nada qué hablar de una persona que ha formado parte de mi vida (...) Mucho menos comentar sobre él, ¿para qué? (...) Simplemente somos dos personas que tenemos unos hijos maravillosos (...) No entiendo por qué me siguen preguntando de eso después de 14 años, ya fue, ¿no?", sostuvo.