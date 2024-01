¿Una nueva separación? Leslie Shaw se pronuncia tras rumores de ruptura con 'El Prefe'

Este último fin de semana, Leslie Shaw llamó la atención de todos sus seguidores al compartir un inusual post referido a los problemas por lo que atraviesa una pareja. Ante ello, los rumores sobre una posible ruptura con su actual novio 'El Prefe' no se hicieron esperar ¿Se acabó el amor?

Fiel a su estilo, Leslie Shaw volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos al lanzar tremendo mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a 'El Prefe', quien hace unos meses le pidió su mano en matrimonio.

"Muchos te dirán creída, y sí, te volviste exclusiva, reservada y selectiva, no persigues a nadie, no aceptas migajas, ni toleras que te engañen, no estás para juegos, ni para relaciones desgastantes, sacaste de tu vida lo que ya no servía y te ubicaste en el primer lugar de la lista, no eres egoísta por reconocer tu valor, enfocarte en ti no te dañó el corazón, te arregló el corazón, te arregló la vida. Mantente ahí y no le bajas ni una línea" , fue el contundente mensaje que compartió Shaw.

Los seguidores de la rubia tomaron con preocupación esta publicación debido a que recientemente se le vio a la cantante muy contenta junto a su pareja, quien es 11 años menor que ella.

Al respecto, la intérprete de 'Piscis' decidió pronunciarse, descartando la posibilidad de una separación entre ella y el artista cubano.

Según comentó a 'América Espectáculos', la decisión de unir su vida a la de 'El Prefe' está más que clara debido a que con él se siente libre, feliz y porque sobre todo la ama tal y como es, asegurando además que cree que son "almas gemelas".

"Si me voy a casar, nunca me he sentido tan libre, me siento muy feliz con Leo porque me ama como soy, me siento completa con él, nunca me discute, nunca me pone peros, que la ropa, que no sé qué. En verdad estoy sorprendida porque un chico joven me entienda tanto, yo creo que somos almas gemelas", indicó al medio.