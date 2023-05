Alejandro Sanz agradece preocupación de sus fans: "Gracias por el calorcito''

Hace unos días, Alejandro Sanz hizo público que no se encontraba anímicamente bien, por lo que muchos de sus fans mostraron su preocupación y le hicieron llegar mensajes de aliento que seguidamente el cantante español agradeció.

Este martes, el intérprete de ''Cuando nadie me ve'', se pronunció a través de Twitter, plataforma que también usó hace unos días para confesar que no pasaba por un buen momento.

Sanz anunció que aunque ''no termina de llegar la luz'', parece que se encuentra mejor

"He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho'', publicó el cantautor español.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que...

Además, el cantautor aseguró que no tiene deseos de suspender su próxima gira que incluye países como Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay.

"No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", señala en su reciente tweet.

Por último, el cantante aprovechó su comunicado para agradecer las infinitas muestras de cariño que recibió por parte de sus fanáticos tras comunicar sus emociones.

Además de sus fanáticos, Sanz también recibió palabras de apoyo de artistas como Chenoa y su expareja Raquel Perera.

El pasado 27 de mayo, el cantautor español sorprendió a sus fans luego de comunicar mediante sus redes sociales, que estaría pasando por un posible cuadro de depresión.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Después de ello, mencionó el tema de su gira musical, señalando que de todas maneras llegará a los escenarios, y a la vez envió un mensaje a aquellas personas que podrían estar pasando lo mismo que él.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", finalizó.